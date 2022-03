‘Doe je niet stoerder voor dan je je voelt’

Beeld Anne Stooker

‘Het was de zwartste dag in mijn politiecarrière. Ik was chef van dienst in het bureau aan de Amsterdamse Marnixstraat. ’s Avonds laat werd met spoed versterking gevraagd in de Nova Zemblastraat. Ik reed er met twee collega’s naartoe, we wisten nog niet wat er loos was.

‘Toen we aankwamen was het stil op straat, er stond één politieauto. Een buurvrouw die uit een raam hing wees naar een openstaande deur: daar moeten jullie zijn. Dus wij stapten een wooncomplex met meerdere woonlagen in.

‘Op eenhoog werd hard geschreeuwd, ik rook pepperspray. Bovenaan de trap zei een politiecollega: ‘Pas op!’ Er lag een groot, bebloed koksmes. Naast die collega zat een man met bebloed hemd en zijn handen in handboeien op zijn rug. Hij kermde van de pijn in zijn ogen door de pepperspray.

‘Een deur stond open. Binnen zag ik een vrouw met ontbloot bovenlijf vol steekwonden die met overslaande stem steeds schreeuwde: ‘Je hebt mijn kind vermoord!’ Omdat ze hysterisch werd van die geboeide man op de gang gaf ik mijn collega’s de autosleutels en zei: ‘Voer hem af.’

‘In de woning waren drie geüniformeerde collega’s. Een van hen stond te bellen, een ander rommelde met het beademingsmasker dat we gebruiken bij mond-op-mondbeademingen. ‘Weet jij hoe dit werkt?’, vroeg hij. Ik pakte het aan en zag toen pas dat ze een kind zaten te reanimeren. Het meisje en meubels waren verschoven om ruimte te maken.

‘Dat masker had geen enkele zin. Het meisje had een lange messnee in haar hals, van links tot rechts. Op verzoek nam ik het reanimeren over, ik had dat bij een kind nog nooit gedaan. Vreselijk. Ik ben geen dokter, maar ik weet wel: als een halsslagader bloedt, moet er heel snel iets gebeuren. Door de spanning ging ik schreeuwen: ‘Regel ambulances, de traumaheli!’ Ze hebben er maar zeven minuten over gedaan, bleek achteraf, maar voor mij duurde het uren. Ik voelde me machteloos, maar bleef reanimeren totdat een trauma-arts kwam binnenrennen en het van me overnam.

‘Medisch gaat voor, dus wij trokken ons terug. Ik ging naar buiten, de straat stond inmiddels vol toeschouwers, pers en hulpdiensten. Het was donker, ik herinner me nog goed hoe een draaiende zee van blauwe zwaailichten op de huizen reflecteerde.

‘De ladder van een brandweerwagen ging omhoog met een brancard erop. Dan heb je hoop: zo meteen komt het slachtoffer naar buiten. Maar de brancard kwam leeg weer naar beneden. Dan weet je: het is over. Ik kreeg een misselijkmakend gevoel.

‘Wij moesten voor het sporenonderzoek alles terugplaatsen zoals het was aangetroffen. Een moeilijk moment: met z’n drieën legden we het meisje terug in een plas bloed. Niemand zei iets.

‘Een collega ging op verzoek van de moeder een verdieping hoger een meisje vertellen dat haar beste vriendinnetje was overleden. Dat meisje gilde zo hard, met zo veel verdriet, die gil hoor ik nog steeds. Wij keken elkaar aan. Iemand zei: ‘Tijd om te gaan.’

‘Ik liep terug naar het bureau, hoewel mijn uniform onder het bloed zat. Met een man of tien praatten we ’s nachts na in de kantine. Ik zag tranen die ik ook bij mezelf voelde, maar niet liet zien, uit stoerdoenerij. Het was nog in de tijd van machocultuur bij de politie: wij piepen niet.

‘Later hoorde ik dat de kindermoord een wraakactie was van de ex van die vrouw: als ik jou niet kan hebben, pak ik iets moois van je af. Onbegrijpelijk. Dat volwassenen elkaar de hersens inslaan is één ding, maar blijf met je poten van kinderen af. Kwáád was ik. Ik sliep niet meer, kreeg nachtmerries en zag haar steeds liggen, het donkere meisje in een rode plas bloed op die witte tegelvloer. Ik bleef stoer en stortte me op het werk, maar ik voelde me steeds slechter, doodmoe, en kreeg een kort lontje. Op een dag had ik koorts. Mijn huisarts kent mijn werk en prikte er snel doorheen: ‘Het is psychisch’, zei ze. De bedrijfsarts benoemde het als eerste: jij hebt PTSS, een posttraumatische stressstoornis.

‘Toen kreeg ik de hulp die ik nodig had. Je moet praten, teruggaan naar de plaats delict, brieven schrijven aan het slachtoffer en de dader, die je nooit verstuurt. Dat hoorde bij het verwerkingsproces.

‘Dan komt het moment dat je voor het eerst je uniform weer aantrekt. Moeilijk, hoor. Naast mijn werk geef ik bij de politie nu lezingen over stress, en hoe je daarmee kunt omgaan. Veel dingen in ons werk die wij normaal vinden, zijn niet normaal. Ieder mens maakt weleens een aanrijding of een overlijden mee, maar wij worden dagelijks met zulke ellende geconfronteerd. Dat is niet gezond. Het is de belangrijkste les die ik leerde en nu overbreng: doe je niet stoerder voor dan je je voelt. Durf je kwetsbaar op te stellen. Praat erover. Huil. Laat het gaan.’