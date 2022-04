Documentairemaker Geertjan Lassche wil zijn onderwerpen zo waarachtig mogelijk portretteren

Geertjan Lassche Beeld ANP / Merlijn Doomernik

‘Louis van Gaal zoals je hem nooit eerder zag’, belooft de trailer van Louis, een documentaire over de Nederlandse bondscoach die vanaf donderdag in de bioscopen draait. Drie jaar lang volgde journalist en documentairemaker Geertjan Lassche (45) de trainer op de voet en legde zijn werk en privéleven vast. Als de wervende teksten voor de documentaire kloppen, dan zullen we eindelijk de ‘echte’ Louis van Gaal leren kennen, de gevoelsmens die achter de notoir nukkige voetbaltrainer schuilgaat.

Helemaal verwonderlijk zou dat niet zijn, want als Lassche één ding belangrijk vindt, dan is het dat zijn werk ‘waarachtig’ is. Het is een begrip dat de gelauwerde journalist en documentairemaker uit Rouveen in de mond bestorven ligt. Met ‘waarachtig’ bedoelt Lassche: een authentieke portrettering van mensen, die hen van hun intiemste kant vastlegt, zonder franje en opsmuk.

Zie bijvoorbeeld Lassche’s geserreerde documentaire Brommers kiek’n uit 2017. In deze ode aan de plattelandscultuur, vriendschap en liefde, draait het om twee vriendengroepen – tieners en twintigers – uit Overijssel. De camera is erbij als ze een festival bezoeken, op tractors iets bij de McDonalds bestellen, in de schoolbanken zitten, in het boerenbedrijf van hun ouders meehelpen, elkaar onhandig het hof maken. Wat de documentaire mist aan spanning, maakt hij ruimschoots goed met authenticiteit. Dichter op de huid van plattelandsjongeren kun je niet komen.

Die indringende aanpak van Lassche moet bij Van Gaal in de smaak zijn gevallen. In een persbericht zegt Van Gaal dat hij ‘voor één keer’ een filmmaker in zijn leven heeft toegelaten omdat hij wil laten zien wie hij ‘echt’ is – voorbij het imago van betweter die journalisten graag toebrult hoe dom ze wel niet zijn.

Niet rusten tot alles boven tafel is

‘Gruwelijk perfectionistisch’, noemt Lassche zichzelf. Iets maken betekent voor hem: niet rusten totdat alles boven tafel is. Die werkhouding begint voor Lassche eind jaren negentig, wanneer de geboren Zwollenaar een studie journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede combineert met freelanceklussen bij de geschreven pers. Snel daarna volgt voor Lassche, een overtuigd christen, een overstap naar de Evangelische Omroep, waar hij zich zal ontwikkelen tot een vasthoudende onderzoeksjournalist. Zijn indiensttreding bij de EO betekent overigens niet dat hij ‘christelijke journalistiek’ bedrijft, laat Lassche in een interview aan NRC Handelsblad weten. Hooguit zal het christendom hem ‘dwingen om integer te zijn.’

Lassche maakt bij de EO in 2005 een opzienbarende reeks verhalen over toenmalig minister van Vreemdelingenzaken Rita Verdonk (VVD). Hij ontdekt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gevoelige informatie over Congolese asielzoekers doorspeelt aan de autoriteiten in Kinshasa. De onthullingen kosten Verdonk bijna haar functie. Lassche wint er de Gouden Tape mee, een aanmoedigingsprijs voor jonge televisiemakers. Twee jaar later gooit hij opnieuw hoge ogen, dit keer met onderzoeksprojecten naar adoptiefraude en de ethische keuzes op een intensivecareafdeling. Voor beide producties wordt hij genomineerd voor een Tegel, de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland.

Lassches behoefte om zijn eigen interesses te volgen resulteert in 2008 in De boer die zou gaan emigreren, zijn eerste auteursfilm. De documentaire draait om boer Heijmen Brouwer die de strenge landbouwregels in Nederland ‘spuugzat’ is en daarom besluit te emigreren. Het is een kwetsbaar portret van een man die wanhopig op zoek is naar houvast in een veranderende wereld. Ook in de auteursfilms die hij daarna maakt, slaagt Lassche erin dicht bij zijn onderwerpen te komen. Of dat nu orthodoxe christenen betreft (Zwart ijs) of wielrenner Thomas Dekker (Niemand kent mij), het lukt Lassche telkens om hen op hun waarachtigste momenten vast te leggen. In 2011 wint hij een Tegel met zijn tv-documentaire Vreemdelingen en bijwoners, over de kille ontvangst van Molukkers in Nederland.

Documentaire over de zorg

Met de uitbraak van de coronacrisis in 2020 volgt ook, wrang genoeg, Lassches journalistieke hoogtepunt. Hij ergert zich enorm aan de ‘meningenindustrie’ aan de talkshowtafels en wil iets doen om de aandacht te verleggen naar de tienduizenden anonieme Nederlanders, werkzaam in de zorg, die dag in dag uit slag leveren om ons door de coronacrisis te loodsen. Het resultaat is Frontberichten, een programma dat tussen 20 maart en 31 mei 2020 dagelijks op tv te zien is.

Omdat Lassche vanwege de coronarestricties niet zelf in ziekenhuizen mag filmen, worden de rauwe verhalen van ‘het front’ door het zorgpersoneel zelf gefilmd op hun mobiele telefoon. Lassche redigeert het filmmateriaal en levert elke dag vijftien minuten aan unieke inkijkjes in het enorme werk dat ons zorgpersoneel verzet. Het programma trekt per aflevering een miljoen kijkers. Lassche wordt uitgeroepen tot Journalist van het Jaar en sleept met Frontberichten een nominatie binnen voor de Nipkowschijf, de belangrijkste tv-prijs.

In NRC Handelsblad vertelt Lassche dat hij ook in Frontberichten dicht bij ‘waarachtigheid’ probeerde te komen. Die vond hij niet per se in de meest dramatische beelden, maar bijvoorbeeld in de onhandig opgenomen filmpjes van een arts. Dat kan Lassche ‘juist heel erg raken’, want het is echt en zonder tierelantijntjes.