Documentaire ‘We are the thousand’ gaat niet over de Foo Fighters, maar over de helende kracht van muziek

De grootste band ter wereld oefent in Cesena. Beeld VPRO

Het wat onbeduidende Italiaanse stadje Cesena, even boven San Marino, ligt niet bepaald op de vaste route van rondtoerende wereldsterren. En dat vinden ze daar soms jammer. De zachtaardige en een tikje verlegen geoloog Fabio Zaffagnini bijvoorbeeld wilde zijn favoriete band Foo Fighters wel eens zien optreden in zijn woonplaats. Hij bedacht een wild plan om de Amerikaanse rockers naar Cesena te krijgen.

‘Als we nou eens een band vormen van duizend man, samen het Foo Fighters-liedje Learn to Fly spelen, een filmpje maken en dat als smeekbede aan de band richten’, dachten Zaffagnini en zijn vrienden.

Regisseur Anita Rivaroli dacht terecht dat er een mooi verhaal zat bij de oprichting van ‘de grootste band ter wereld’. Ze schoof in 2015 aan bij de overlegsessies en voorbereidende handelingen voor Rockin’1000, te houden op een recreatieveld buiten Cesena. De problemen stapelden zich op. Hoe krijg je 200 drummers en 180 bassisten strak in het ritme? Hoe voorkom je dat honderden gitaristen allen even hun eigen flitsende solo’tje laten horen, en de grootste band ter wereld dus laten ontaarden in een pandemonium van teringherrie?

De grootste angst van de organisatie dat er niet genoeg deelnemers zouden komen, bleek ongegrond. De aanmeldingen stroomden binnen van Pisa tot Milaan. Op de grote dag zie je ze in de documentaire We are the thousand een voor een over een heuvel richting grasveld wandelen, met een kleine drumset onder de arm of een gitaar met versterkertje.

Dave Grohl van de Foo Fighters, tijdens een concert in 2019 in Atlanta. Beeld Getty

De regisseur legt het oor te luisteren bij de stoet aan verse bandleden; langzaam maar zeker nemen het project en de documentaire een afslag. Rockin’1000 gaat al snel niet meer over de Foo Fighters of over die gekke stunt, maar over de bevrijdende en helende kracht van muziek. Vrijwel iedere deelnemer aan de megaband heeft een ontroerend verhaal te vertellen: over een ongeneeslijke ziekte en de wens nog één keer iets van zich te laten horen. Over eenzaamheid of chronische verlegenheid. De band stroomt vol met buitenbeentjes die er graag ook een keer bij willen horen. Met duizend man een rocknummer spelen blijkt voor veel deelnemers een louterende ervaring.

Het filmpje van het optreden gaat viraal, en natuurlijk komen de Foo Fighters naar Cesena. Maar het hoofddoel van het project is dan eerder een leuke bijvangst geworden, en die plotwending maakt We are the thousand zo hartverwarmend.