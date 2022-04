Dochters laten meebetalen aan de grafrechten?

25 jaar geleden is mijn man overleden. Onze dochters waren ten tijde van het overlijden 2 en 4. Zij hebben helaas geen herinneringen aan hun vader. Inmiddels heb ik een nieuwe partner. Nu is het na 25 jaar tijd om de grafrechten te verlengen. Dat kost 2.000 euro voor een periode van tien jaar, daarna wordt er elke vijf jaar weer verlengd. Ik kan mij dit veroorloven, maar overweeg mijn kinderen hieraan mee te laten betalen. Ikzelf en mijn dochter bezoeken het graf niet, mijn andere dochter wel. Wat vindt u? Vrouw (56), naam bij redactie bekend

Met liefde

Nodig uw dochters uit en vertel dat u het geld heeft en met liefde de grafrechten tot uw dood wil blijven betalen als een van uw dochters het graf wil laten voortbestaan. Deel met elkaar wat de betekenis in ieders leven nu is en wat de waarde van een graf is voor eenieder. Zo houdt u het zuiver. Marina Witvliet (65), Maastricht

Ornamentje

Mijn familie stond onlangs voor het dilemma om de grafrechten van onze ouders (overleden in 1991 en 1996) te verlengen of te besluiten het graf te laten ruimen. De meningen waren verdeeld. Als prachtige oplossing is besloten het graf te laten ruimen en een van onze creatieve zusjes maakt van de grafsteen een klein herdenkings-ornamentje voor ons allemaal. Eduard de Beer (70), Zoetermeer

Herinnering

Als het belangrijk voor u is om de verantwoordelijkheid voor het graf met uw dochters te delen en de herinnering aan hun vader in ere te houden, zijn er andere manieren om dat te doen. Misschien kunt u elk jaar samen een bezoek brengen aan het graf en daarna uit eten gaan. U viert dan met hen het leven en de band die er altijd zal zijn tussen u vieren. Jacolien Weststrate (36), Ede

Wat zij willen

Over vijf jaar sta ik voor dezelfde keuze. De wens van mijn inmiddels volwassen zonen is daarbij leidend. Omdat u zich de kosten van de grafrechten kunt veroorloven, raad ik u aan het in deze kwestie niet over geld te hebben. Is het u waard dat u hier gedoe over krijgt? Dus mijn advies: bespreek met uw dochters wat zij willen, maar laat het financiële aspect achterwege. Ankie van Hezewijk (56), Rosmalen

Mooi moment

Ik herken uw vraag, mijn moeder zat met hetzelfde. Toen mijn vader dertig jaar overleden was, hebben we zijn overblijfselen laten opgraven en die laten cremeren. We hebben er samen met mijn moeder en mijn drie zussen een mooi moment van gemaakt. Wij waren ook jong toen hij overleed. Op deze manier konden we bewust een afscheidsceremonie houden als volwassenen. Dat was heel waardevol. We hebben allemaal een beetje as bewaard. Sanderijn van Breda (46), Breda

Beetje as bewaren in sieraad

Een graf laten ruimen doe je niet zomaar, dus zet je het gebruik van de grafrechten voort. Maar om uw dochters terwijl u nog leeft met deze kosten op te zadelen vind ik niet rechtvaardig. Nu ik ongeneeslijk ziek ben, heb ik mijn idee van me laten begraven juist om bovenliggende gedachten veranderd naar me laten cremeren en uitstrooien. Dan kunnen mijn man en kinderen altijd nog een beetje as bewaren in een potje of een sieraad. Maar alleen als ze dat willen. Henriëtte Belt (62), Voorhout

Loslaten is ook houden van

Als uw dochter uit plichtsgevoel het graf bezoekt, is het misschien het moment om het graf te ruimen. Loslaten is ook houden van. U kunt dit met uw dochter bespreken. Wellicht bezoekt uw dochter haar vaders graf uit liefde en respect, misschien is het helend voor haar, in dat geval betaalt u de grafrechten. Charlot Nijdam (51), Egmond aan Zee

Wie was hun vader?

In plaats van een gesprek over geld zou ik het gesprek openen over wie hun vader was. Het is belangrijk voor kinderen, ook al zijn ze inmiddels volwassen, een verhaal te hebben over je eigen herkomst. Wilma Huisman (51), Groningen

Herdenkingsplek

Koop een bankje bij Staatsbosbeheer, zet zijn naam of zijn spreuk erop. Dat is de mooiste herdenkingsplek voor iedereen. Julie Goosen (68), Nistelrode

