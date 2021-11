Dit was niet normaal een stepje dat accelereerde als een paraplu, zonder dat je hoefde te steppen

‘Ken je Wipneus en Pim?’

Jet: ‘Dat zijn toch dj’s?’

‘Dus jij denkt bij deze beroemde namen aan plaatjesdraaiers?’

‘Euh.. ja? Niet goed?’

‘Nee, niet goed, nee.’

‘Ooo, wacht eens… Pim en Wipneus… Zijn het producers?’

‘KABOUTERS.’

De rakkers, zal blijken, komen ter tafel vanwege de jaarclub in Berlijn. Het was weer zover, lustrumvakantie, de vijfjaarlijkse sloopkogel, vastgelegd in onze wetten & statuten, een week lang omringt eenieder zich onvrijwillig met negen gevaarlijke gekken. Zonder Pim en Wipneus, zeker, maar vroeger verslond ik de Verzamelde werken, waarvan het onbetwiste meesterwerk was?

‘Beetje vieze naam, trouwens, Wipneus.’

‘Fout. Wipneus en Pim en de oude paraplu. Zijn de critici het over eens. Een fenomenale kinderroman over een paraplu waarmee ze konden vliegen. Je klapte hem open, aan de steel verschenen twee zitjes, een voor Wipneus, een voor Pim, en daar gingen ze. Meesterlijk. Kreeg ik geen genoeg van, dagdromen over zo’n paraplu, heerlijk rondvliegen, knús rondvliegen, want als het ging regenen zat je?’

‘Droog?’

‘Zie je, je weet meer dan je denkt. Maar in Berlijn heb je dus stepjes, die overal staan. Daar wilde de jaarclub op.’ Hoe dat gaat, is altijd hetzelfde. Een der g’noten downloadt een app, de rest lacht hem a. uit, of b. volgt het voorbeeld – zonder overleg. In het tweede geval betekent dat snel, snel downloaden, anders blijf je alleen achter. Dan: snel een stepje zoeken. Geen idee hoe het werkt, terwijl je staat te prutsen, rijdt de eerste g’noot al voorbij, met een smoelwerk alsof het normaalste zaak van de wereld is, een elektrisch stepje besturen. Wipneus en Pim vertoonden nog verbazing, goh, een paraplu die vanzelf vliegt, maar de jaarclub internaliseert de verbazing, en scheurt weg, liefst iemand achterlatend.

‘Wat hadden Wipneus en Pim ermee te maken, dan?’

‘Zo voelde ik me. De kracht van kabouterliteratuur. Dit was niet normaal, namelijk, een stepje dat accelereerde als een paraplu, zonder dat je hoefde te steppen. Een ­wonderstepje. Daar droomde ik als kind van.’

‘Een rijdende paraplu.’

‘Wat ook des jaarclubs is, is racen. Meteen moet iemand de snelste zijn, de behendigste. We hebben een keer tandems gehuurd op Texel, een krankzinnige etappe, ‘een-twee, een-twee’, dat het ding niet doorbrak. Maar goed, daar stepten we, aerodynamisch gehurkt, ‘tot ziens’ snerend wanneer je iemand inhaalde, heel laat stoppend als er een stepje leeg raakte.’

Nee, geen verbazing, slechts analyse, het ondernemersplan fileren, ook zeer des jaarclubs. Knap, waar je in die enorme stad ook scheurde, overal stonden werkeloze stepjes klaar. Accu leeg, uitloggen, inloggen, alles met QR-codes en je camera. Goed geregeld. ‘Waarschijnlijk kabouters, toch nog Wipneus en Pim, moesten voortdurend al die accu’s vervangen, lege stepje zijn we niet tegengekomen. Betalen ging per meter, vanzelf. Knijp eens in mijn arm, dat vond ik ervan.’

‘Nog wat gezien? Qua Berlijn?’

‘De weg zelf is je bestemming.’

‘Boeddha?’

‘Maarten van der Weijden.’