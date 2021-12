‘Dit dak is een van de best bewaarde geheimen van Rotterdam’

Beeld Jordi Huisman

Wie? Philip Powel (47) Wat doet hij? Hij is mede-oprichter van het Rotterdamse poppodium Bird, dat dit jaar zijn 10-jarig jubileum viert. Daarnaast is hij partner in het merk Ruyzdael en programmaleider culture & knowledge bij het HipHopHuis. Waar? Het voormalige Station Hofplein in Rotterdam.

Waar zijn we?

‘Op het dak van het oude station Hofplein in het centrum van Rotterdam. Het was het beginstation van de eerste elektrische trein die in 1908 naar Scheveningen reed, over het Hofpleinviaduct, een bijzondere art-nouveauconstructie en het langste gebouw van de stad. In veel opzichten is het ook het beginstation voor mij. Hier hebben mijn ouders elkaar in de jaren zeventig ontmoet, in De Toog, een soort zeemanscafé dat in een boog van het viaduct zat. Het trok veel eerstegeneratie-Surinamers doordat er funk en soul werd gedraaid. Nu borduren we voort op die muziektraditie met de programma’s die we samenstellen voor Bird, waarin hiphop en jazz de hoofdingrediënten zijn. En dat zit op ongeveer dezelfde plek als De Toog.’

‘Dit dak is een van de best bewaarde geheimen van de stad. Het is zo’n rauwe plek, je voelt er de grote stadsenergie. Je zit hartje centrum, je ziet de Rotterdamse skyline en de treinen die voorbijgaan, maar tegelijkertijd ben je even weg van de drukte. Het is hier heerlijk genieten in de luwte van de zonsondergang.’

Zie je de geschiedenis van deze plek ook terug in het interieur van Bird?

‘Het gebouw van Bird was altijd al uniek, met zijn halfronde vorm, de karakteristieke bogen en betonnen kolommen. Daarom hebben we ervoor gekozen veel bestaande elementen te behouden, maar er wel andere industriële materialen als staal aan toe te voegen, en die weer te combineren met meer natuurlijke dingen als hout. Zo hebben we een plek gemaakt die tijdloos aanvoelt, ook al bestaat hij pas tien jaar. Met de renovatie wilden we dit stukje van het Hofpleinviaduct zijn oude glorie teruggeven.’

Wat inspireert je?

‘Hiphop, dat loopt een beetje als een rode draad door mijn leven. Hiphopcultuur zoals ik die heb leren kennen in de jaren tachtig, is gebaseerd op eigenheid. Vroeger was het belangrijk om een eigen signatuur te hebben – een rapper mocht nooit klinken zoals een andere rapper. Ik ben erg van deze school, ook met het merk Ruyzdael dat ik een paar jaar geleden heb ontwikkeld met twee vrienden. We brengen boeken, muziek en kleding uit geïnspireerd op straatcultuur, onder meer de graffitiscene. Mijn trui bijvoorbeeld is uit de capsulecollectie in samenwerking met Delta, een bekende graffiti-artiest uit Amsterdam. De opdruk komt van een van de werken die hij heeft gemaakt op goederentreinen. En we hebben onlangs een trainingspak ontworpen met gewelddadige scènes uit de renaissanceschilderijen als print, voor een tentoonstelling in het Rotterdamse museum Tent. Door een iconische rappers outfit te verbinden met de Renaissance proberen we een gesprek over beeldvorming op gang te brengen. Want er ís een relatie tussen kunst en geweld, maar die is niet voorbehouden aan hiphopmuziek. Ook de de klassieke canon van de Europese kunst staat er vol mee.’

Jas

‘Ik hou erg van mooie dingen, maar ze zijn niet echt aan mij besteed. Ik ben gewoon een sloddervos, eerlijk is eerlijk. Deze jas bijvoorbeeld is van Hugo Boss, hij was denk ik wel 700 euro, maar ik raakte al heel snel de ceintuur kwijt.’

Beeld Jordi Huisman

Pet

‘Ik heb deze pet gekregen van een goede vriend. Hij is dit jaar overleden aan de gevolgen van corona. Zijn hele huis lag bomvol kleding, alles top of the bill. Na zijn dood werden de meeste stukken verdeeld onder dierbaren, dus nu zijn we de komende twintig jaar allemaal gestyled door hem. Deze pet is een van zijn items die ik het liefst draag.’

Vergezicht

‘Hier op het dak heb je een van de mooiste vergezichten van Rotterdam. Het heeft een grootstedelijk gevoel: je waant je hier in een metropool, het kan zomaar New York zijn.’

Ring

‘Deze ring, met de handjes die elkaar vasthouden, was van mijn moeder. Ik droeg nooit ringen, maar toen ze een jaar geleden overleed, wilde ik deze bewaren als herinnering aan haar. Sindsdien ben ik meer sieraden en meer goud gaan kopen.’

Beeld Jordi Huisman

Sneakers

‘Nike Cross Trainers zijn jeugdsentiment. Het waren de eerste Nikes die ik kocht en ik heb ze helemaal afgedragen. Dit is pas mijn tweede paar, een heruitgave, maar ze beginnen ook al te slijten.’