Diplomaat en schrijver Marnix Krop vroeg aandacht voor de wereld achter Lobith

Marnix Krop in 2013 als ambassadeur in Berlijn op lhbti-demonstratiedag Christopher Street Day. Beeld Panther Media / Alamy

Kort voor het referendum over de Europese Grondwet in 2005 bracht Marnix Krop een bezoek aan de redactie van de Volkskrant. Hij was toen hoogste ambtenaar Europese samenwerking bij Buitenlandse Zaken, en zag uiteraard graag dat de krant het ‘ja’ zou bevorderen. Ofschoon iedereen in de kamer van de hoofdredacteur wist dat Krop overtuigd Europeaan was, stelde hij zich opvallend terughoudend op. Het kabinet had nu eenmaal besloten dat het woord aan de bevolking was en dat het niet paste om als overheid krachtig stelling te nemen – vandaar ook de slappe slogan ‘Europa, best belangrijk’.

Marnix Krop was er zichtbaar ongemakkelijk mee, maar het was hem tegelijk ten voeten uit. Hij had zeker zijn opvatting, maar was vooral een toegewijd diplomaat, met oog voor de tekortkomingen die de politiek nu eenmaal eigen zijn. Even later zei ruim 61 procent van de kiezers nee, tot verdriet van Krop.

Bij Buitenlandse Zaken had hij snel carrière gemaakt. Zijn laatste post voor zijn pensioen in 2013 was Berlijn, voor Nederland een van de belangrijkste ambassadeurschappen, zo niet hét belangrijkste. Daarvoor vertegenwoordigde hij Den Haag in Warschau (2006-2009), en daar weer voor was hij zoals dat heet ‘tweede man’ in Parijs (1998-2002). Een ouderwetse diplomaat in krijtstreeppak van Minerva-snit is Krop nooit geweest. Daarvoor was hij te protestant en ook te veel een zijinstromer.

Aandacht voor Duitsland

Krop was al over de veertig toen hij op de ‘apenrots’ aan de Bezuidenhoutseweg kwam te werken. Jan Pronk, minister voor Ontwikkelingssamenwerking, had hem naar het departement gehaald, aanvankelijk als speechschrijver. Krop was afkomstig van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. In de partij vertegenwoordigde Krop van meet af aan de realistische vleugel, als voorstander van de Navo, overtuigd aanhanger van de Europese Unie (toen nog EEG) en pleitbezorger voor meer aandacht voor Duitsland. In 1978 schreef hij al in de bundel Burengerucht dat het geen kwaad kon ‘te beseffen dat Europa achter Lobith begint’.

Het was de tijd dat links Nederland in de ban verkeerde van het kort voordien gevallen kabinet-Den Uyl. De Partij van de Arbeid wilde Nederland radicaal veranderen, waarbij de trommel met beginselen ruimer gevuld was dan die met strategische inzichten. De stemming in de partij was een beetje vergelijkbaar met nu, met dit verschil dat er destijds nog een serieuze buitenlandsectie bestond. Het was de taak van de Wiardi Beckman Stichting, en dus ook van Marnix Krop, om de partij ‘bij de werkelijkheid te brengen’, aldus de toenmalige directeur, Joop van den Berg.

Als diplomaat in Duitsland maakte Krop vier jaar van het kanselierschap van Angela Merkel mee. Hij moest haar in 2010 uitleggen dat premier Rutte met Geert Wilders in zee was gegaan. Hij maakte in Duitsland de eurocrisis mee en moest Rutte uitleggen dat Merkel de Grieken niet wilde laten vallen. Hij schreef er met een mooie pen over in het terugblikboek Hart van Europa (2014). Zeker vijftien keer sprak hij Merkel. Wat hij niet opschreef, maar wel sappig kon vertellen, was hoe Merkel haar opgewonden Franse tegenvoeter president Sarkozy uitstekend kon nadoen. Krop was hartelijk, had altijd een kwinkslag en een anekdote paraat, maar voor zijn eigen personeel was hij niet makkelijk.

Biografie Wim Kok

Na zijn pensioen en terugkeer in Nederland in 2013 bleef hij actief, onder meer als lid van de Adviesraad Internationale Veiligheid en opnieuw als auteur voor het blad Socialisme & Democratie (S&D). Ook ijverde hij als vanouds voor een Europese koers en voor begrip voor Duitsland. In 2017 schreef Krop een bijna weemoedige aansporing aan zijn partij, die toen onderweg was om de vrijhandel vaarwel te zeggen en ‘Europa niet als ideaal van verheffing, maar als producent van neergang’ te bezien. Tot treurnis van Krop, die nog eens onderstreepte: ‘Ook de euro, verbeterd, versterkt, dat zeker – is voor Europa van waarde.’

Het was zijn laatste stuk voor S&D, ook omdat hij een jaar eerder een groot karwei had aangevat: het schrijven van de biografie van Wim Kok. Tientallen keren sprak hij de oud-premier, met wie hij zich geestverwant voelde. Die verwantschap was niet het gevolg van een gedeelde achtergrond – Koks vader was los-arbeider, die van Krop dominee en wethouder. Wel omdat ze allebei niets hadden met een gepolariseerde PvdA. Geen van beide was radicaal; voorzichtig aan en kleine stappen, in die zin pasten de diplomaat en de politicus goed bij elkaar.

In 2018 kreeg Krop tweemaal met tegenslag te kampen. In de zomer werd prostaatkanker vastgesteld, waarna een chemokuur en operatie volgden. Krop mailde rond: ‘Hopelijk ben ik er met Kerst klaar mee. Daarna komt het vele duimen. Een nieuwe fase in m’n leven.’ De tweede tegenslag was het overlijden van Wim Kok aan een hartkwaal, waarmee Krop niet alleen een gewaardeerde oud-partijleider, maar ook de belangrijkste bron voor zijn biografie kwijtraakte.

Deel 1 van de biografie verscheen in 2019, maar het belangrijkste gedeelte, over Koks wederwaardigheden als minister-president, moest nog geschreven worden. Krop knapte op na zijn eigen ziekte en werkte dapper door aan de biografie. Tot hij op 28 juli, onverwacht, op 73-jarige leeftijd tijdens een vakantie in Portugal aan een hartaanval overleed. Het tweede deel van de biografie van Kok was op anderhalf hoofdstuk na klaar.