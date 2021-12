Vera Mae Mur: ‘Wij hebben een kat Sippy en die kan niet stoppen met knorren. Die wil alleen maar knuffelen.’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar woon je?

‘Met mama Frederique (38) in Amsterdam-Noord en bij papa Eelco (45) in Drenthe. Ik heb nu kerstvakantie, in de vakantie vind ik het leuk om gewoon even lekker te chillen bij mama en soms bij iemand te gaan spelen.’

Wie zijn je vrienden?

‘Liv, Mae en Keesje. Ik speel vaak met hen en ze kennen allemaal dingen die ik ook leuk vind. Dan spelen we schooltje en doen we alsof er ook paarden zijn. We hebben op school ook touw dat je kunt gebruiken als paardenteugels. Liv is mijn beste vriendinnetje, we kennen elkaar al superlang. Onze moeders zijn al vrienden sinds onze geboorte. Omdat we elkaar al zo lang kennen, weten we wat we allebei leuk vinden en daardoor kunnen wij zo goed met elkaar omgaan. Ik ga ook vaak bij Liv logeren.’

Wat doen jullie dan?

‘Nou, wij spelen héél veel. We spelen met de knuffels en de poppen en zij heeft ook een stapelbed, net zoals ik. Daar hangen we dan als aapjes aan en dan maken we koprollen en zo. Als onze moeders dan samen gaan koken, mogen we altijd tot het avondeten een filmpje kijken.’

Welk dier zou je willen zijn?

‘Ik zou graag een kat willen zijn, want dat is mijn lievelingsdier. Wij hebben een kat Sippy en die kan niet stoppen met knorren. Die wil alleen maar knuffelen. En de andere kat, Sjaakie, is erg ondeugend: die doet alles wat niet mag en alles wat wel mag, doet die echt niet. Het is echt nog een jonkie, hij is nog maar vijf maanden oud. Als ik een kat zou zijn, zou ik veel aandacht willen en soms ook ondeugend zijn.’

Doe je nu soms dingen die eigenlijk niet mogen?

‘Dingen die zo’n beetje niet mogen doe ik heel soms.’

Wat dan?

‘Nou … dat mag m’n moeder beter niet horen.’

Wie zou je een dag willen zijn?

‘Mae, want ik vind haar lief en ze heeft ook een hele leuke broer. Ties, hij is 10. Mae is ook grappig, bijvoorbeeld met vierdeklassers. Dat is best zielig, maar om vierdeklassers moet je soms erg lachen. Dat doe je dan wel een beetje in jezelf, want anders is het erg gemeen voor die jongens. Maar dan gaat Mae met haar tasje naar de vierdeklassers slaan, want ze plagen ons.’

Hoe zie jij jezelf over tien jaar?

‘Ik hoop dat ik dan lekker mag doen wat ik wil en dat ik met mijn vriendinnen allemaal coole dingen zal doen. Ik wil over tien jaar nog steeds paardrijden, maar ik ben er zo goed in dat ik echt denk dat ik op mijn 10de gewoon al elk niveau gehaald heb. Ik weet dus niet of ik op mijn 17de nog kan paardrijden.’