Diner, apotheek, bioscoop, metro: alles in New York is altijd open

Alex lijkt bijna vertederd. ‘Ja’, zegt hij. ‘24/7 betekent elke dag, elke nacht, dag en nacht.’ Hij kijkt op me neer vanaf zijn toonbank, die zo hoog is dat ik, als ik op mijn tenen sta, mijn kin erop kan leggen. Ik heb hem zijn post in de typisch New Yorkse buurtwinkel op de hoek nooit zien verlaten. Altijd brandt het licht.

Maar ik ben niet voor één gat te vangen. ‘En met Thanksgiving?’

‘Dan zijn we open.’

Kerst? ‘Open.’

Pasen? ‘Ook open.’

4 juli? Suikerfeest? Met Oud en Nieuw, precies om 12 uur ’s nachts? Alex zucht. ‘Wat ik zeg: we zijn 24/7 open.’

De laatste keer dat hij zijn Brooklyn Gourmet Deli sloot, vertelt hij, was tijdens de wrede orkaan Sandy in 2012. Eén dag dicht, nadat agenten van de New Yorkse politie hem daartoe hadden gedwongen. De grill, een nog hogere toonbank naast hem die vereist dat je je nek strekt om iets te kunnen bestellen, sist permanent.

Ik kan mijn opwinding niet verbergen.

Nog steeds denk ik weleens aan ze: het Italiaanse stel dat me ooit aanklampte op het plein voor station Amsterdam Centraal. Het was drie uur ’s nachts, doordeweeks, ze waren net de trein uit en na een tocht door een donkere, gesloten stad weer naar het station terug gecirkeld. Wanhoop in hun blik. Dit was toch feeststad Amsterdam? Waarom was alles dicht?

Het antwoord had ik niet.

Ze bleven proberen. Waren dan nergens coffeeshops open? ‘Allemaal dicht.’ Bars? Clubs? Desnoods een studentenvereniging? ‘Dicht.’ En nachtwinkels, die moeten er toch zijn? ‘We hebben avondwinkels. Maar die zijn ook dicht.’ Ik verwees ze naar McDonald’s, misschien, ik wist het eigenlijk niet.

Als zelfverklaard nachtmens voelde ik met ze mee. Door de jaren heen ben ik het idee van 24/7 gaan zien als een utopie: iets magisch, denkbeeldigs, niet een daadwerkelijke belofte. Als student hoorde ik geruchten over een café in Groningen dat nooit zou sluiten. Ik weet niet of het klopt. De nacht is vaak stil in het Avondland.

Nee, dan hier. De zaak van Alex blijkt geen uitzondering. Dit geldt niet alleen voor New York, de archetypische metropool, maar voor veel plekken in de VS. Zoals deze buurtwinkel zitten er in ons korte straatje al twee. De dive bar, de diner, de patisserie, apotheek, bioscoop, elektronicawinkel, foodtruck, metro, elke receptie, die ene sportschool waarvan ik al twee maanden beloof lid te worden: ze blijven open, open, open.

‘Thank you’, floep ik eruit voor de toonbank, alsof ik een veteraan bedank voor zijn diensttijd. Alex schudt zijn hoofd.

Ik maak er, weken later, weinig gebruik van. Steeds vaker blijk ik toch meer een avondmens. Dan kruip ik, gewoon, rond middernacht in bed, draai me op mijn zij en vlak voor ik wegzak voel ik een kleine glimlach krullen rond mijn lippen, omdat ik weet dat als ik wil, en ik wil helemaal niet, maar áls ik zou willen, wat dan ook: het kan.