Diederik Jekel probeert de lokroep van de Febo te weerstaan

Diederik Jekel Beeld Ivo van der Bent

Huize Jekel-en-vriendin ádemt wetenschap. Jekel is wetenschapsjournalist, what’s in a name, zijn vriendin is cultuurwetenschapper, what’s nogmaals in a name. Jekel, bekend van onder andere RTL Boulevard en De kennis van nu, leerde Eline kennen tijdens de pandemie, wat niet zo heel gek is, want dat kreng duurt nu al ruim twee jaar en iedere levende ziel weet: in twee jaar kan veel gebeuren. Bovendien: covid zorgt voor beren op de weg maar als iets daar vol verve omheen kan slalommen, dan is het de liefde.

Ze sturen elkaar vaak wetenschappelijke publicaties – ‘lees dit eens’ – en doen dat dan in de werkkamer of ’s avonds in bed, nu zit Jekel bijvoorbeeld in een boek over stikstof. ‘Maar we kijken dan ook domme TikTokfilmpjes hoor’ – waarvan akte.

Eline bracht Jekel niet alleen kennis bij over cultuur, maar ook over voedsel, ‘daar kan ze zich in vastbijten’. Dagenlang verslond ze metastudies over eetpatronen en nu maken ze van die gerechten vol peulvruchten, linzen, granen, groente, al wat goed is voor een homo sapiens en niet in de muur van de Febo zit. Want, zo merkte Jekel deze week weer eens: als iets makkelijk te verslonzen is, dan is het je gezondheid. Veel binnen zitten, een immer lonkende Thuisbezorgd, alsof die site met een zoetgevooisd stemmetje roept: ‘Joeehoeeee, Diederiiiiik, bestel maaaar...’ Maar goed, je hoort hem niet klagen, hij maakt tevreden wandelingen door zijn Amsterdam, soms vergezeld door de welbekende Randstedelijke koffie to go.

De opnames voor tv-quiz Beat The Champions en zijn nieuwe programma Jekels jacht voelen als uitjes, al moet hij zich er wel voor laten testen – ‘ik ben helemaal geperforeerd’. Maar ook een geperforeerd mens kan gelukkig zijn. Voor Jekels jacht (allitereert lekker trouwens) herhaalt Jekel belangrijke experimenten uit de wetenschappelijke geschiedenis. Eén aflevering moet nog worden opgenomen, daarin gaat Jekel met een door studenten gemaakte houten onderzeeër naar de zeebodem. Een experiment, ‘dus misschien is dit wel mijn laatste interview.’ Dat citaat is misschien nogal tricky om op dit papier te vereeuwigen – iets met de goden verzoeken. Maar Jekel verzekerde: ‘Schrijf maar gewoon op.’ Want wie in de wetenschap gelooft, gelooft niet in jinxen.