‘Die tijd van gangsterrap is geweest, ik leid dat leven niet meer. Ik moet ook denken aan later, bro’

‘Alles is hier dichtbij, bro!’, zegt de Amsterdamse rapper Sjaak enthousiast op een zonnige woensdagochtend. ‘Schooltje van de kleine zit hier om de hoek. M’n schoonouders wonen op loopafstand. En met de auto ben je binnen een uurtje in Amsterdam. Wat wil je nog meer, strijder?’

Het is even wennen, maar de uitgelaten Sjaak – echte naam Mehdi Chafi – die we begin maart opzoeken, is dezelfde rapper die ooit in een videoclip met een bijl zwaaide en bezwoer dat hij ‘schijt aan de overheid’ heeft. Dat deed Sjaak in 2007 in het gelijknamige nummer Schijt aan de overheid, een doorbraakhit voor de Nederlandse gangsterrap, dat hij maakte met Appa, een andere roemruchte Amsterdamse rapper. Hij heeft ‘niets te verliezen’, rapt Sjaak op zijn kenmerkende knauwende manier in dat nummer, want zijn leven is toch al naar de klote.

Nu is het vijftien jaar later; Sjaak is inmiddels 36. De rapper, die in een van zijn eerste nummers nog vroeg of ‘je weleens met een vlindermes gevlinderd’ bent, leidt tegenwoordig een rustig artiestenleventje in Bathmen, een Overijssels dorp in de buurt van Deventer. Daar woont hij in een knusse bungalow, samen met zijn vrouw Tessa, echolaborant, hun 5-jarige dochtertje Zoëy, hun twee konijnen (Joke en Fatima) en twee hondjes (Sumo en Tony).

De rauwe straatrapper van vroeger is een tevreden gezinsman geworden. Groot plezier beleeft hij aan het rondrijden van zijn dochtertje naar zwem- en paardrijles. En in zijn vrije momenten neemt hij een stroom aan vrolijke nummers op, gezongen in melig steenkolen-Engels en voorzien van een dikke housebeat.

Metamorfose

De metamorfose heeft hem geen kwaad gedaan. Waar een bozige rapper als Appa langzaam in de vergetelheid raakte, is Sjaak nog altijd een zichtbare artiest, eentje met een goedgeluimd repertoire. Trompetisto, zijn een-na-laatste nummer, werd in binnen- en buitenland een platinahit (25 miljoen streams op Spotify) en brengt hem, tot zijn eigen opluchting, eindelijk in de buurt van serieuze erkenning. Want de videoclip van Trompetisto – opgenomen in de Zwitserse Alpen, waarin Sjaak zingt over een trompetspeler die discotheken over de hele wereld bezoekt – is in de categorie video genomineerd voor een Edison, de belangrijkste Nederlandse muziekprijs. Maandag vindt de uitreiking plaats.

‘Ik ben echt trots, my friend ’, zegt Sjaak, die ook zijn dagelijkse taalgebruik doorspekt met Engels. ‘Elk jaar was ik weer teleurgesteld dat ik er niet bij zat. Maar nu maak ik eindelijk kans om te winnen. Dat zou pas echt waardering zijn.’

De belangrijkste vraag tijdens het gesprek: hoe lukte het Sjaak om het imago van gangsterrapper van zich af te schudden en zichzelf opnieuw uit te vinden als maker van vrolijke clubmuziek? In het gangsterrapgenre is voor humor of zelfrelativering nauwelijks plaats. Om relevant te blijven voor hun fans moeten gangsterrappers in hun teksten en leven de rauwste randjes van het straatleven opzoeken, omdat ze dan pas ‘echt’ zouden zijn. Dat houdt veel gangsterrappers langdurig in de greep van het genre, totdat ze oud en irrelevant zijn, of voorgoed verdwaald raken aan de zelfkant van de samenleving.

Ook voor Sjaak had het zo kunnen lopen. Maar het leven wierp hem een paar reddingsboeien toe: raptalent, liefde, een stabiel gezin in Overijssel en een aangeboren gevoel voor humor. ‘Ik ben altijd wel grappig en vrolijk geweest’, zegt Sjaak terwijl hij door de tuin loopt en trots wijst op de boomhut en de trampoline die zijn schoonvader eigenhandig heeft geïnstalleerd. ‘Maar ik leefde wel het Amsterdamse straatleven. Dat is andere shit, broer. Ik ken nog wel mensen uit Amsterdam van vroeger, die doen nu heel stoute dingen.’

D.O.P.

Sjaak groeide voornamelijk op in Amsterdam-Oost, op en om het Boerhaaveplein, een in die tijd, de jaren negentig, verpauperde buurt. Omdat zijn jonge moeder niet goed voor hem kan zorgen, woont hij in bij zijn oma en ooms. Zijn vader is niet in beeld. Sjaak is een ruige straatjongen die algauw de brui geeft aan zijn schoolcarrière en kleine met grote criminaliteit afwisselt. Op zijn 14de resulteert zijn wangedrag in een gewelddadige straatroof, waarvoor hij enige tijd in jeugddetentie moet. Twaalf jaar later vertelt Sjaak in een interview met youtuber Salaheddine dat de buit bij de overval een schamele 500 gulden, een telefoon en een discman bedroeg. ‘Domme shit’ van een ‘jonge jongen’, blikt Sjaak berouwvol terug.

In zijn criminele tienerjaren ontdekt hij ook rap. Dat gebeurt in een buurthuis bij het Boerhaaveplein, waar ze goede opnameapparatuur hebben. Samen met wat vrienden uit zijn buurt vormt hij de rapgroep D.O.P. (Dubbel Oost Plein). Ze bouwen een klein gangsterrapoeuvre op. In nummers als 9MM – een verwijzing naar een formaat kogel – rappen ze grimmig dat ‘je wordt gepopt door je kop’ als je ze dwarszit.

Sjaak is al vanaf het eerste nummer de meest onderscheidende rapper van D.O.P. Waar de anderen een strak, monotoon rijmschema afwerken, is Sjaaks rap veel speelser en geestiger, ondanks de duistere inhoud. Als hij rapt dat hij iemand geweld wil aandoen bij een wietdeal, dan klinkt het eerder als een sketch dan als een dreigement. De D.O.P.–nummers, meestal verspreid via usb-sticks, vinden snel hun weg naar leeftijdgenoten op straat en in jeugdgevangenissen.

Sjaak: ‘Dat was een lijpe tijd. Dan zat ik in de metro en hoorde ik onze nummers pompen uit mp3-spelers van mensen. Het is moeilijk uit te leggen hoe ik mijn stijl ontwikkelde; het is wie ik ben. Ik wist wel: je moet geen sinterklaasrijmpjes maken. Bij mij komt het er gewoon zo uit, wiediediewapapa, klaar! Natuurlijk duurde het een tijdje voordat ik het perfect had. Maar je moet gewoon doorgaan, je moet uitblinken.’

Sjaaks gangsterrap met een anarchistisch randje trekt ook de aandacht van de rapper Appa (het alias van Rachid El-Ghazaoui). Appa is lid van de Amsterdamse rapformatie THC, de grondlegger van de Nederlandse gangsterrap. Schijt aan de overheid, het nummer dat ze in 2007 samen maken, wordt een regelrechte hit (inmiddels zeven miljoen keer bekeken) en verandert Sjaak in een instantsensatie. De rapper van onnavolgbare teksten als ‘Ik heb schijt aan poeplap, ze denken zijn wauw/ Ik heb schijt aan de blauw, ik eet ze rauw’ wordt de artiest die platenlabels onder contract willen hebben en met wie andere rappers graag samenwerken.

Sjaak dient onder meer bij Spec, het managementbureau van Ali B, en Top Notch, het grootste hiphoplabel van Nederland. Hij verschijnt als gastartiest op nummers van de bekendste rappers – van Ali B tot The Opposites – en blinkt daarin steevast uit als een geestige durfal die de Nederlandse taal naar believen kneedt en buigt. Met name in zijn samenwerkingen met dj’s kan Sjaak zich van zijn vrolijke kant laten zien en rappen over krokodillen die bijten in vrouwenbillen (Krokobil, met Yellow Claw) en vrouwen die hun ‘nana nananaa’ schudden in de club (Stuk, met Party Squad).

Rond die tijd, in 2012, leert Sjaak ook Tessa kennen. Het ongewone tweetal – hij een rapper, zij een student diergeneeskunde – ontmoet elkaar in Mallorca en loopt elkaar in Nederland ook een paar keer tegen het lijf. Zij, een ‘paardenmeisje’, ontdekt dat er een gevoelige en lieve jongen in de rapper schuilt. Niet veel later kopen ze samen een huis in Deventer.

Maar waar het in de liefde voorspoedig gaat, daar komt langzaamaan de klad in Sjaaks muzikale carrière. Een nieuwe generatie rappers uit de Top Notch-stal – Lil’ Kleine, Ronnie Flex – staat klaar om de rappers uit de jaren nul van het podium te verdringen. Tussen 2014 en 2018 lopen voor Sjaak de boekingen voor optredens terug, duikt hij minder vaak op als gastartiest bij andere rappers en wordt zijn administratie een zooitje. Het snelle geld dat op straat te verdienen is, begint weer te lonken. Sjaak is op een kruispunt aangekomen in zijn leven.

Sjaak: ‘Boekingskantoren zeiden: ‘Ja, Sjakie, gaat niet zo lekker meer, hè?’ Dat deed pijn in mijn hart. Ik was toen vaak bij mijn neef in Brabant. Met hem ging het wel lekker. Hij was met mooie dingen bezig op straat, als je begrijpt wat ik bedoel. De verleiding was groot om ook een klapper te maken. Maar mijn vrouw zei: of je kiest voor mij en je muziek, of het is afgelopen. Zij geloofde nog in mij.’

Pannekoeken bakken

In Deventer, en later in Bathmen, laat Sjaak de laatste restjes van zijn Amsterdamse gangsterrapimago los en kiest hij voluit voor zijn clowneske kant. Dat levert een ontspannen artiest op die vooral wil amuseren met melodieuze clubliedjes en geinige videoclips. Deze nieuwe Sjaak is voor het eerst duidelijk zichtbaar in het nummer Stap voor stap uit 2018 dat hij maakt met dj Kav Verhouzer. Het nummer schopt het tot een elfde positie in de top-100. In de videoclip zien we een fors aangekomen artiest, met een bloemetjesoverhemd en badslippers aan. Onder de beukende tonen van een zware housebeat, met een drankje in zijn handen, zweept hij een groep pensionado’s op.

Ook in de nummers die hij daarna maakt staat het plezier voorop en rapt hij op een housebeat net zo makkelijk over een tractor (Tractor) als over romantische uitjes in Parijs (Ce soir). Sjaak wordt een personage: een feestende huisvader in landelijk Bathmen die niks meer te bewijzen heeft aan de straten in Amsterdam. In het nummer Het dorp uit 2021, een ode aan Bathmen, zingt hij hoe goed het dorpse en huiselijke leven hem bevalt en rapt hij: ‘Als kleine jongen dacht ik hier nooit te zijn/ Maar nu ik hier ben voel ik mij o zo fijn’.

Dat bewijzen ook de vlogs die hij sinds 2020 bijhoudt op zijn YouTube-kanaal Sjaak TV. Daarop houdt hij de kijkers geregeld op de hoogte van zijn fitnessregime en de pony’s die hij om de bungalow houdt, en bakt hij pannekoeken met zijn dochtertje Zoëy of steekt hij klassieke sprookjes in een nieuw jasje met titels als Chickieprinses Sneeuwwitje.

‘Ik wil het hart van iedereen winnen’, zegt Sjaak over zijn transformatie. ‘Zwart, wit – ik heb liefde voor iedereen. Die tijd van gangsterrap is geweest, ik leid dat leven niet meer. Natuurlijk, hiphop zit nog altijd in mijn hart, maar ik moet ook denken aan later, bro. Met de muziek die ik nu maak, heb ik een openingetje gecreëerd naar een nog veel groter en internationaal publiek. Trompetisto wordt gedraaid in Zuid-Afrika, Brazilië, Zweden, zelfs in fucking Rusland. Ik moet die kans pakken. En als je gangsterrap van mij wilt, luister dan maar naar mijn oude nummers, ik heb genoeg gemaakt.’

Sjaak – die zijn werk tegenwoordig uitbrengt bij Sony – heeft al een nieuw nummer in de pijpleiding. Zo enthousiast is hij over de productie dat hij zich niet kan bedwingen om een onaffe versie die op zijn telefoon staat te laten horen. De titel is het jaartal 1701. Grijnzend schetst hij de videoclip die hij bij het nummer in gedachten heeft: mannen met witte pruiken en bepoederde gezichten, struikrovers, een koets, een barokke danszaal, het getingel van harpjes. En dan klinkt er opeens een housebeat en verschijnt Sjaak om in dat typisch steenkolen-Engels te rappen over champagne, kaviaar en al het andere luxueuze dat aan een 18de-eeuws hof wordt geconsumeerd.

Het nummer is hopelijk een ‘wereldklappertje’ in de maak, zegt Sjaak terwijl hij zijn hoofd laat meedeinen op de beat. Hij ziet het vervolg na de lancering helemaal voor zich: optredens over de hele wereld, van Tokio tot Los Angeles. Maar geen stress als het niet lukt. ‘Ik leef lekker rustig hier. En ik doe wat ik leuk vind. Dat is het belangrijkste.’