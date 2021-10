Die nodeloze Q’s in namen, je zou toch zeggen dat het marketinggeboefte daar wel op uitgekeken was?

Alles van waarde is weerloos. Zo ook mijn geliefde, beschimmelde bungalowpark in het prachtige Limburgse Geuldal, geheel terecht Vacantievreugd geheten. Jarenlang ging ik er elke herfst naartoe, met mijn zus en al onze kinderen. Terwijl die laatsten voorspoedig opgroeiden werd het park elk jaar aftandser. Bij verontrustende geruchten over renovatie stopten wij de vingers in de oren en zongen luidkeels van ‘lalalalalala’, maar het hielp niet. Het park werd gesloten en tot op de grond afgebroken.

Bedroefd zochten wij ons (on)heil twee herfsten elders, terwijl we de beloofde herrijzenis van Vacantievreugd afwachtten. Dit jaar konden we er eindelijk weer heen. We boekten een groot huis met het oog op al die kinderen, van wie, naarmate de datum naderde, de één na de ander afzegde. De een had tentamens, de andere een baantje, en ja, ‘als Boelie niet meegaat dan hoef ik ook niet’. Alleen de ouders, twee echtparen van middelbare leeftijd, bleven over voor het uitstapje, dat ooit zo nadrukkelijk bedoeld was ‘voor de kinderen’.

Maar de ergste klappen moesten nog komen. Het park bleek geen Vacantievreugd meer te heten, maar Qurios Gulpen. (Die nodeloze Q’s in namen, je zou toch zeggen dat het marketinggeboefte daar eindelijk op uitgekeken was?) De lieve, vochtige huisjes vol spinnen, brandgevaarlijke geysers en oranje bloemetjesserviezen bleken veranderd in naargeestige kubussen met vloerverwarming, ‘rainshowers’ en ‘quookers’ (Weer die ellendige Q!). Het roedel eeuwig dronken Poolse fruitplukkers, daar sinds jaar en dag gehuisvest wegens goedkoopte, was verdwenen, evenals het ranzige zwembad vol ontbindende, rondzwevende pleisters. Opeens stonden overal blinkende Tesla’s aan opladers. Het geheel bood de aanblik van een dystopische Bordewijkfantasie.

‘Maar een haakje voor de theedoek, ho maar’, merkte mijn zus misprijzend op. ‘En waar is Bernard gebleven?’ Bernard, de beroepsmisantroop die onze vacantievreugd luister placht bij te zetten met zijn groezelige frituurschuur vol feloranje zigeunerschnitzels, Bernard, opperhoofd van het onfrisse animatieteam deeltijdkinderlokkers, Bernard, die altijd keek alsof hij Anders Breivik nog weleens naar de kroon zou steken; ook Bernard was verdwenen. Op de plaats van de poepbruine treurhut waar ooit zijn aangekoekte frietpan lustig bruiste, was nu een akelig glazen bouwwerk verrezen waar levenslustige jongelui ronddraafden in truitjes met het opschrift ‘QREW’, ik verzin het niet, om de gasten te voorzien van zwakzinnige salades, ‘oesterzwamkroketten’ en ‘speltbroodjes met rundercarpaccio’.

‘Kurva!’, riep ik zelf maar, bij gebrek aan dronken Polen. ‘Où sont les schnitzels d’antan?’ Om het leed te verzachten bestelde ik een jonge jenever, die werd gebracht in een minuscuul glaasje. Een qlein qutborreltje.

Toen kochten we zelf maar een fles en zetten het op een zuipen in ons blokkendoosje. Ontgoochelde oude mensen, die maar niet uitgepraat raakten over de naderende dood.