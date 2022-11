De buienradar had weer eens een alternatieve waarheid verkondigd en daarom stond ik te schuilen onder de overkapping bij de Hema. Naast mij stonden een jongen en een meisje van een jaar of 18. Het meisje, klein en blond, keek letterlijk en figuurlijk op tegen de jongen die zowat twee meter lang was. Hij had donkere krullen en een adamsappel die zo hoekig was dat het leek alsof hij een kleerhanger had ingeslikt.

‘Is het hier altijd zo druk?’ vroeg het meisje vol ontzag, met een blik op de roerige Ferdinand Bolstraat. Ze had een Twents accent. De jongen sloeg beschermend zijn arm om haar schouders. ‘Da’s even wennen, hè?’, lachte hij. ‘Had ik ook hoor, toen ik hier net kwam wonen. Begin september. Tweeënhalve maand geleden... het voelt als járen. Maar ik was al heel gauw gewoon Amsterdammer tussen de Amsterdammers.’

Ook hij had een Twents accent, maar lichter dan het meisje. (Ik was in mijn jeugd in Haarlem bevriend met een jongen die uit Antwerpen kwam en zijn accent in een wéék kwijt was. Alleen om de lachers op zijn hand te krijgen liet hij nog wel eens een Antwerpse uitdrukking vallen als ‘ziever in pakskes’ (geleuter) of, over slappe koffie: ‘ge kunt er de gazet door lezen’.)

Het meisje knikte eerbiedig en keek naar tram 24 die voorbijkwam. ‘Ja, die heb je niet in Haaksbergen, hè?’ sprak de jongen minzaam. ‘Nee, ik ben blij dat ik daar weg ben. Zo... kleín allemaal. Ik bedoel, je kunt daar niet eens...’

‘Lars!’ onderbrak het meisje hem. ‘Kijk nou, Lars...’ Ze wees naar een man die luidkeels schreeuwend met grote, woeste stappen schuin de straat overstak. Een grote, zware man op blote voeten in de regen, met rafelig verwaaid piekhaar. In zijn rechterhand sleurde hij het stoffelijk overschot mee van wat ooit een roze rolkoffertje was geweest.

Het koffertje had geen wielen meer. Zelfs was de bodem, door het schuren langs de straat, zo ver afgesleten dat het gelige schuim van de binnenkant te zien was. De man kwam snel dichterbij gestampt. Met vertrokken mond stootte hij onverstaanbare kreten uit, afgewisseld met een hijgend ‘godverdomme... heuhhhh... god-ver-domme!’

De schuilers voor de Hema deinsden achteruit. Moeders trokken hun kinderen mee. Fietsers stapten op veilige afstand af om toe te kijken. ‘Lars!’ riep het meisje angstig. Ze greep de jongen bij zijn arm. ‘Lars, kom nou...!’

Maar de jongen bleef, in alle consternatie, staan als een rots in de branding. ‘Niks aan de hand, schatje’ zei hij, weer zo minzaam. ‘Dit vinden wij hier doodgewoon, in Amsterdam.’