Dick Schouten (1935-2020), ouderwetse lijnkeeper en fanatieke clubman

Keeper Dick Schouten. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Zijn reflex op de doellijn was briljant en spectaculair. En als een spits om hem afkwam, dan had die nog niet zo maar gescoord. Met een snoekduik plukte hij de bal van de schoen’, zegt Jan van Veen, de stoere verdediger van AZ’67 in de eerste jaren na de fusie van Alkmaar ’54 en FC Zaanstreek. Van Veen praat over doelman Dick Schouten met wie hij drie jaar bij FC Zaanstreek speelde en drie jaar bij AZ.

Schouten had ook zwakke punten. Hoge voorzetten waren niet aan hem besteed. ‘Maar hij vertrouwde erop dat ik de ballen wel weg zou koppen’, zegt Van Veen. En hij verkeek zich weleens op verre schoten, vooral op zwabberballen. Reden was dat hij niet goed zag. Dick Schouten was brildragend, maar speelde 15 jaar betaald voetbal. Hij was toen niet de enige. Peter van de Merwe van NAC en Jan Jongbloed van DWS waren ook topkeepers met een bril en later met lenzen. Die had Dick Schouten ook. ‘Ik weet dat we als spelers wel­eens door het strafschopgebied kropen als Dick een lens kwijt was geraakt.’

Boven de zaak

Na zijn voetbalcarrière werd Dick een van de vertrouwelingen van de gebroeders Klaas en Cees Molenaar die op dat moment eigenaar waren van AZ. Hij had nog met beide Molenaars gespeeld. Na een blauwe maandag te hebben gewerkt bij Hille in Zaandam, was hij in hun bedrijf Wastora komen werken, waar hij opklom tot directeur. Enige tijd woonde hij boven de zaak aan de Westzijde in Zaandam.

Na het overlijden van Cees Molenaar in 1979 nam Dick diens bestuursfunctie bij AZ over. Voetballen bleef hij ook nog heel lang. Bij de amateurs van KFC8 stond hij tot zijn 66ste jaar op het veld en was hij ook trainer van verschillende elftallen, onder meer van die van verstandelijk gehandicapten. Hij deed daar ook vele klusjes tot en met het bezorgen van het clubblad bij de leden. Ook bleef hij een trouw supporter van AZ. Zo reed hij jarenlang Klaas Molenaars weduwe Nel naar de wedstrijden van AZ totdat zij overleed.

Dick Schouten die de laatste twee jaar in een verzorgingshuis in Zaandijk woonde, overleed op 15 november. ‘Hij was helemaal op. En daar kwam ook nog corona bij’, zegt zijn echtgenote Rien van ’t Slot met wie hij in 1960 trouwde. Samen kregen ze een dochter Martine. Zij was 1 jaar toen haar vader stopte als profvoetballer en heeft diens voetbalcarrière niet bewust meegemaakt. Maar die was lang en indrukwekkend.

Zoon van een melkboer

Dick Schouten was de zoon van een melkboer in Amsterdam-Noord. Hij begon met voetballen bij De Volewijckers waar hij al op zijn 16de in het eerste elftal stond. Hij verhuisde naar Oostzaan nadat hij Rini had ontmoet. Hier speelde hij bij OSV en haalde in 1953 het Noord-Hollands elftal. Twee jaar later nam KFC in Koog aan de Zaan, dat tot het betaald voetbal was toegetreden, hem voor 2150 gulden over. Hij zou er negen seizoenen spelen, samen met de Molenaars en legendarische spelers als Piet Kruiver (later Feyenoord), Cees Groot (later Ajax) en Martin Koeman (later GVAV, de vader van Erwin en Ronald). Hier verdiende hij 40 gulden voor een overwinning en 7,50 gulden bij een nederlaag.

In 1964 ging hij voetballen bij FC Zaanstreek en drie jaar later bij fusieclub AZ’67. Toen hij in 1970 stopte bij AZ hield hij het record van langst spelende voetballer in het betaald voetbal. Van 1979 tot 1985 was hij bestuurslid van AZ waar hij het kampioenschap in 1981 meemaakte. Op zijn 55ste ging hij met pensioen, maar volgens zijn vrouw heeft hij zich dankzij de sport nooit verveeld. ‘Elke dag dat ik nog kan fietsen, is een geschenk’, zei hij weleens.