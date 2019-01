Dick Helling (1950 - 2018): Ajacied wiens gemiste penalty einde inluidde

Dick Helling.

Zijn naam is bijgeschreven in de Ajax-annalen. Enerzijds vanwege de Helling-kick, de snoeiharde halve omhaal waarmee de middenvelder zoveel doelpunten maakte. Maar vooral vanwege de gemiste penalty in het seizoen 1975-1976 tegen Levski-Spartak Sofia in de derde ronde van de UEFA-cup. Dick Helling had de reputatie penalty’s feilloos te kunnen inschieten. Verdediger Barry Hulshoff adviseerde coach Rinus Michels reserve Helling in te brengen voor de beslissende strafschopserie. Hij schoot hoog over, waardoor Ajax werd uitgeschakeld. Zoals dat zo vaak bij Ajax gaat, had hij zijn laatste krediet verspeeld.

Het seizoen daarop werd Tomislav Ivic de nieuwe trainer. Helling werd terugverwezen naar het C-team. ‘Ik wil terug naar de kust’, klaagde hij in september 1976 in Het Parool. Hij werd een maand later verhuurd aan Telstar, de club waar hij vandaan kwam. Vervolgens zou hij nog acht jaar spelen bij FC Volendam.

Hij overleed 30 december in een hospice in Krommenie aan de gevolgen van kanker. Dick Helling werd 68 jaar oud, even oud als Cruijff werd. In de zomer van 2017, vlak na zijn pensionering, voelde hij zich niet goed. ‘Hij ging naar de huisarts. De diagnose was uitgezaaide kanker. Hij had nog maar enkele maanden te leven. Maar hij was fysiek en mentaal zo sterk dat het anderhalf jaar werd’, zegt zijn dochter Kelly Helling.

Dick Helling kwam uit een arbeidersgezin in Zaandam. Bij de lokale club ZFC, dat toentertijd in de Tweede Divisie speelde, kwam hij uit in een team met onder meer de latere Ajax-ster Johnny Rep en de met een supersnor uitgedoste Abe van den Ban, die later bij AZ’67 en FC Amsterdam zou spelen.

Helling was semiprof en had daarbij een baan als bedradingsmonteur. Na de sanering van het betaalde voetbal werd hij in 1971 getransfereerd naar Telstar, dat toen een degelijke eredivisieclub was. De flegmatieke Helling behoorde al snel tot de uitblinkers.

Hans Kraaij sr., trainer bij Ajax, wilde hem wel hebben. Via Inter Football, het makelaarskantoor van Cor Coster en Maarten de Vos, werd hij in juni 1975 op 24-jarige leeftijd naar Ajax gehaald voor 250 duizend gulden. Hij tekende een driejarig contract. ‘Een gave technicus, helemaal in de Ajax-stijl’, zei Kraaij sr. In de Volkskrant vertelde Helling dat hij een deel van het tekengeld aan Inter Football had moeten afdragen. Cor Koster was woedend en zou nooit meer on speaking terms met de krant zijn.

Een tegenslag voor Helling was dat Kraaij sr. meteen na zijn transfer ontslag nam en Rinus Michels voor een seizoen terugkeerde in Amsterdam. Helling, die de concurrentiestrijd moest aangaan met René Notten, good old Gerrie Mühren en de Duitser Arno Steffenhagen, kreeg van Michels geen basisplaats. Bij Ivic was hij helemaal uitgerangeerd. Hij maakte het volgende seizoen op huurbasis bij Telstar af, waarna hij door Ajax aan Volendam werd verkocht, dat met Dick en Billy Bond en keeper Frans Hoek een sterk eredivisieteam had. Hij speelde 218 beker- en competitiewedstrijden voor Het Andere Oranje, waarin hij 48 doelpunten maakte.

In 1985 stopt hij. Helling had al een baan geaccepteerd bij een dakdekkersbedrijf, waar hij snel carrière maakte. Hij schopte het tot commercieel directeur bij Patina. Hij trapte nog een balletje in de zaal totdat de knie het begaf. Met zijn vrouw, met wie hij op de Sijbrandakker in Koog aan de Zaan ging wonen, kreeg hij twee dochters. Kelly Helling: ‘Hij zei nergens spijt van te hebben. Tot kort voor zijn dood. ‘Eigenlijk had ik wel een technisch directeur in het betaald voetbal kunnen zijn’, zei hij toen.’