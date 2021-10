Dichter Joost Oomen zag wel wat in dit bijzondere Groningse schoolgebouw

Beeld Jordi Huisman

Wie: Joost Oomen (31) Wat doet hij: Dichter, schrijver en Volkskrant Literair Talent 2021 Waar zijn we: De voormalige Siebe Jan Boumaschool in Groningen, nu buurthuis en zaalverhuur

Waarom ben je hier gefotografeerd?

‘Ik kwam hier voor het eerst toen ik stadsdichter van Groningen was. De Siebe Jan Boumaschool in de Oosterparkwijk in Groningen was toen een sympathiek basisschooltje, nu is het een buurthuis. In 2013 en 2014 heb ik op deze school poëzieworkshops gegeven. De dichtkunst uitventen, dat is het leukste dat er is. Enthousiasme uitstralen en hopen dat die kids ook enthousiast worden. Ik vond het gebouw toen al mooi. De architectuur is bijzonder. Het gebouw is ontworpen door de architect Siebe Jan Bouma. Het deed me denken aan de Amsterdamse School, maar het blijkt kubistisch expressionisme te zijn. Dat kun je zien aan de torentjes buiten, de tierlantijntjes, het glas-in-lood in het trappenhuis. En aan de grote hoeveelheid kleur. Het ademt hier onderwijs, dat vind ik echt intrigerend.’

Draag je zelf veel kleur?

‘Ja. Ik koop bijna nooit nieuw. Nieuwe kleding is vaak saai. Loop maar eens de herenafdeling van een nieuwe-kledingwinkel in: dan is alles donkerblauw, grijs of zwart, en dat vind ik niet zo mooi. Ik weet niet waarom, maar bij vintagewinkels ligt er vaak meer kleding met kleur erin. Ik denk dat die kleren dan misschien over zijn.’

Toen ik mijn boek Het Perenlied schreef, heb ik me verdiept in paars. Mijn hoofdpersoon, de Bietenkoningin, is paars, en het boek bevat dan ook veel meditaties op die kleur. Er is eigenlijk van alles paars: het vlees van de eland, het beddengoed van de Romeinse én de Japanse keizers, de mantels van engelen op middeleeuwse afbeeldingen. Er zijn enorm veel dingen paars, maar paarse herenkleding blijkt nog best moeilijk te vinden. Je komt al snel uit bij dat weeïge Baghwan-rood. Ik heb laatst pas een paars T-shirt gevonden, ook tweedehands.’

Heb je je altijd al kleurig gekleed?

‘Nee, als puber in Friesland heb ik me naar de norm van de Friese scholier gevoegd. Maar toen ik hier in Groningen kwam, was het voor mij het moment om me eindelijk eens anders te gaan kleden. Toen heb ik de lol van kringloop- en vintagewinkels ontdekt. En ik heb mijn snor laten staan, dat durfde ik toen ook.’

Waarom wilde je zo graag een snor?

‘Tja, ik vind een snor gewoon mooi. En ik vind dat ik een belachelijk gezicht heb zónder snor, dat mag je gerust opschrijven. Ik ging naar de stad om dichter te worden, cliché maar waar, en ik vond dat daar een snor bijhoorde. Ik had toen ook zo’n jarenveertighoed. Op een gegeven moment is de hoed gegaan, maar de snor heb ik gehouden.’ Ik ben er nog steeds heel blij mee, ik zou er wel twee willen, maar dat kan helaas niet.’

T-shirt

‘Dit T-shirt heeft mijn partner, schrijver Helena Hoogenkamp, voor mijn verjaardag gemaakt. Ze was net bezig met tie-dye, daarom zijn de patronen nog vrij subtiel: je ziet vlekjes blauw en paars. Het leukst vind ik de eend, die ze er ergens op heeft gestreken.’

Glas-in-lood

‘Je zal maar 9 jaar zijn, hier op school zitten en elke lunchpauze een witte boterham met chocopasta eten terwijl je naar het zonlicht kijkt dat door deze ruit valt. Er zijn mensen om minder dichter geworden!’

Jasje

‘Ik heb dit jasje gekocht bij Wini in de Haarlemmerstraat in Amsterdam. Dat bestaat helaas niet meer. Volgens mij heeft de vorige eigenaar er goed voor gezorgd: ik vond in de binnenzak een bonnetje van een Italiaanse stomerij uit de jaren zestig. Ik denk dat het dus van een heel mooi Italiaans meneertje was. Ik woon er nu zowat in.’

Nagellak

‘Ik deed een tijdje geleden mee aan De Slimste Mens, en ik verveelde me een beetje in de grime. De vrouwen werden helemaal in de make-up gestoken, hun haar werd gedaan. Toen zei mijn lief: ‘Kun je geen nagellak opdoen?’ En toen dacht ik, dat wil ik eigenlijk wel. Laatst was ik bij Brommer op Zee, het VPRO-boekenprogramma, naar aanleiding van mijn roman. Daar heb ik deze kleur vandaan. Het is nu wat afgebladderd, dus ik moet maar snel weer op tv.’