Dichter Gershwin Bonevacia is werkelijk overal en heeft een sprankelende week achter de rug

Gershwin Bonevacia in een meubelshowroom in Amsterdam. Beeld Ivo van der Bent

Vanwege een bezet eigen huis bezoeken we de interviewkandidaat van deze week bij hoge uitzondering in een vervangend huis. Dat wil zeggen: de showroom van een woonwinkel waar dichter Gershwin Bonevacia (30) vandaag aanwezig is voor een commerciële klus. Vergeet dus ook meteen maar dat clichébeeld van een dichter die wekenlang in een donkere en eenzame zolderkamer uit het raam staart en op inspiratie wacht.

Bonevacia is werkelijk overal en heeft een sprankelende week achter de rug. Hij presenteert een weelderig palet met een toefje onderzoek, een kloddertje optreden en een kleurrijke poëzieopdracht over neurodiversiteit, waar hij als ervaringsdeskundige met dyslexie over kan meepraten. ‘En ik was deze week ook nog bezig met een tekst over spirituals, de christelijke volksliederen van tot slaaf gemaakten uit het zuiden van de Verenigde Staten. Dat deed ik voor de tentoonstelling Gospel in Museum Catharijneconvent.’ Kortom: het tegenovergestelde van stilzitten en hopen op een ingeving. Erop uit, voor research naar de bibliotheek, video’s kijken, uitproberen, herschrijven, en ineens, dan heb je ’t.

Het memorabelste moment van de voorgaande week? ‘Afgelopen zondag. Ik mocht voordragen op een festival in Alkmaar, er waren optredens door de hele binnenstad, ik stond zelf in een boekwinkel.’ Vier voordrachten die dag, vier keer een bomvolle toko met nieuwsgierige luisteraars met gespitste oortjes. ‘Ik droeg een gedicht voor over hoe we als maatschappij kinderen veroordelen. Nadien kwam er een vrouw naar me toe die op een gesloten jeugdinrichting werkt, en geraakt was. Ze herkende al die stereotypen en het effect ervan. Ze kocht mijn bundel en wilde dat ik de namen van de jongeren die ze begeleidt voorin schreef. Dat raakte mij dan weer.’ Dat gebeurt er als je als dichter je donkere hol verlaat: je lezers worden luisteraars die tot leven komen.

Eigenlijk hing de week aan elkaar van dat soort hoogtepunten. Zijn enige domper in de afgelopen zeven dagen was dat hij over zijn podcast niet helemaal de feedback ontving waarop hij had gehoopt. ‘Maar ach, het was opbouwende kritiek, eigenlijk alleen maar fijn, we gaan er een mooi tweede seizoen van maken.’ Veelzijdige optimisten kunnen zelfs tegenvallers tot een hoogtepuntje buigen.