Dichter Astrid Lampe: ‘Stop met piekeren en ga eens iets slopen’

Astrid Lampe Beeld Koos Breukel

Dichter Astrid Lampe (66): ‘Mijn moeder – gediagnosticeerd met vasculaire dementie – belde me een tijdje geleden op met een verhaal vol zoekgeraakte sleutels en stille aanbidders. Hoewel ze vrolijk van de hak op de tak sprong, liet haar telefoontje me niet los omdat ze ook vertelde dat ze ‘helemaal op’ was. Ik weerstond de verleiding om de ziekte te googelen, en stortte me op de rommel in huis. Ik pakte viltstiften om ze uit te zoeken. De geur kalmeerde me, en daarnaast bleken de kapotte stiften veel spannender te zijn dan de goeie. Ze bleven haperend kleur afgeven, waardoor mijn tekeningen er anders uitzagen dan ik in mijn hoofd had. Om mijn project verder te brengen, knipte ik de stiften open. Het was ongelofelijk hoeveel kleur er nog in de patronen van de kapotte viltstiften zat. Ik drong door tot de ziel van de stift en leerde zo het waardeloze te zien als kostbaar aardmetaal. Met het uitgeplozen vilt kleurde ik kaartjes.

Wanneer je actief bezig bent met de fysieke wereld, zoals ik met de stiften, kun je gaandeweg emoties verwerken. Je vindt niet alleen het waardevolle in het waardeloze, het zet ook je gedachten langzaamaan op een rij, in plaats van dat je vervalt in piekeren. Probeer dus niet bijvoorbeeld meteen vasculaire dementie op te zoeken en te vervallen in een wereld van allerlei heftige ziekteverlopen en horrorscenario’s, maar hou je eerst eens bezig met je rommeldoos, oud speelgoed of papierafval. Knip mooie sojamelkverpakkingen open, breng orde aan in een rij lege glazen potjes, of sloop eens iets. Je bent omringd met objecten van waarde – gebruik ze om verbonden te blijven met de fysieke wereld.’