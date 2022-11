Ik hou van schapen. Ik hou van hun rechthoekige pupillen, waarmee ze je lang aanstaren, om dan ineens op een voor jou willekeurig moment ‘bèè!’ te roepen. Als een onbegrijpelijke bijdrage van een zonderlinge buurtgenoot op een inspraakavond.

Je zou het schaap gewoon moeten zien voor wat het is, maar helaas staat het schaap inmiddels voor de meeloper, die zich nooit afvraagt of we worden geregeerd door reptielen. Op zich is het dus een compliment als je voor schaap wordt uitgemaakt, maar zo is het niet bedoeld.

De geit: een gezellig stinkend wezen dat graag bovenop het huisje in de kinderboerderij klimt. Maar ook de geit staat nu voor meer, vanwege de paadjes die hij maakt. Hij is ineens een rebel, die dingen doet die eigenlijk niet mogen, maar we knijpen een oogje toe.

Deze vredige evenhoevigen hebben nooit om een metafoor gevraagd. Zij willen zijn wie zij zijn. Bèè.