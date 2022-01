Deze kruimige aardappel heeft een ronde vorm, ondiep liggende ogen en geel vlees. Verdomd

Ooit had ik iets met Bintje, wier ouders aardappels verbouwden. Over niet al te lang gingen ze hun bedrijf

verkopen, waarna zij en haar broertje een miljoentje of tien mochten verdelen.

Ik hoofdrekenen. De jaarclub, die ik er kond van deed, schudde spijtig het hoofd, nee Buwalda, jammer zeg, dat gaat geen stand houden, want een ding wisten ze zeker – en nu schaterlachten ze alweer – ‘jij gaat nooit rijk worden.’

Ik: ‘Waarom niet?’

Zij, in koor: ‘Omdat jij arm zult sterven, Buwalda! Daarom! Op je gezondheid, jongen!’

Misschien vanwege de joviale negenkeligheid maakte deze toost indruk op me. En warempel, een jaar later was het over met Bintje (overigens een fictieve naam), en eigenlijk ben ik sindsdien gaan geloven dat het weinig uitmaakt wat ik doe, financieel. Op een dag zal het verdampen, ontwaarden, dan wel gecollectiviseerd worden door iemand die Marijnissen heet.

‘Hoe heette ze echt?’

‘Lilian?’

‘Bintje.’

‘Irene.’

‘Ook een aardappel dus. De Irene’, leest Jet met opgestoken vinger voor, ‘heeft een rode schil met witte puntjes. Deze zeer kruimige aardappel heeft een ronde vorm, ondiep liggende ogen, en geel vlees.’

Verdomd.

‘Het begon al met postzegels’, trek ik het uit de kruimige hoek, ‘dat zouden vastkokers zijn.’ Volgens mijn vader én mijn opa én oom Hans, waren onze postzegels, mijn broertjes waren ook ingestapt, een belegging. Wij sparen en sparen. Sinterklaas, ook hij dus, schonk ons de jaarlijkse catalogus, wij waarden optellen. Na jaren afstomen, sorteren en opbergen passeerde ik de honderdguldengrens, scherpe herinnering, 107 gulden en 23 cent op de machine! Wacht maar af, werd mij met droge ogen voorgehouden, in een gekartelde toekomst kon je daar een videorecorder voor kopen, of een huis.

Het tragische lot van de filatelist. (Hoewel het koddig kan zijn, met je postzegelalbum onder je arm binnenlopen bij een makelaar, bam, op tafel.)

In dit licht bezie ik Harm, mijn nieuwe vriend, op wiens reclamespotje ik van de week per ongeluk klikte. Een boek over beleggen had hij in de aanbieding, tien gouden valkuilen, zoiets. Zodra ik de verzendkosten, à 6,95, overmaakte, stuurde Harm me, geheel gratis dus, zijn ei van Columbus toe.

Harm voerde de doctorandustitel, nota bene op zijn ei, dus klikte ik zijn half-ingevulde formuliertje weg. Daags later zat drs. Harm in mijn mailbox, ‘Peter, is alles oké? Bij toeval zie ik dat je een mislukte bestelling hebt gedaan. Jammer.’ Het ging om een eenmalige link, benadrukte drs. Harm, bij wie ik niets besteld had. Maar goed nieuws, ik kreeg een nieuwe eenmalige link om het alsnog in orde te maken, waarna ik veilig kon gaan beleggen.

‘Doen!’, klonk het negenkelig in mijn hoofd. Helaas voor drs. Harm had ik hem door, zijn hooggeleerde ei paste overduidelijk door de brievenbus. Verzenden kostte Harm 4,10 – per gesleten ei hield hij 2,85 over. Ging de drs. binnenlopen? Bij hele hoge oplagen: best. Maar dan moest drs. Harm wel aan de bak, zeg!

Deed hij. Ik was nog niet klaar met geeuwen en krabben, of er kwam alweer een nieuwe mail. Zijn ei mocht ik binnen twee weken terugsturen. Daartoe hoefde ik alleen maar op een nieuwe eenmalige link te klikken.

Arme drs. Harm, waar hij geen weet van heeft, zijn mijn postzegels en mijn negen g’noten. Ik ben een dood paard.