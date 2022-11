Deze boeren zochten hun heil in Canada: ‘Hier zijn ook regels, maar ze zijn niet zo pietluttig’

Voor veel Nederlandse agrariërs is de toekomst onzeker en het voelt soms alsof ze aan het boeren zijn op de vierkante centimeter. De boerenbroers Nick en Barry Buter zochten de ruimte en maakten de Canadian Dream van hun vader waar. Hun oudste broer Loek, fotograaf, zocht hen op.

Elke boer denkt te allen tijde na over zijn of haar toekomst. Kun je je werk doorgeven aan de volgende generatie? Of ben je de hekkensluiter? Boer Sjaak Buter uit het Noord-Hollandse Lutjewinkel keek naar zijn drie zonen en dacht: dat zijn er hoe dan ook te veel voor één boerderij. Gelukkig werd Loek Buter (40), de oudste, liever fotograaf dan boer en vertrok hij naar Amsterdam voor zijn studie. Broers Nick (38) en Barry (36) stapten in het goedlopende melkveebedrijf van hun vader.

Met die opvolging erfden de broers het nadenken over later. Maar elke toekomstschets leek meteen te worden uitgegumd ‘door politici die zelf nooit een plan afmaken’. En van vrij boeren, je bedrijf naar eigen inzicht en goesting inrichten, was al jarenlang geen sprake meer. Elke korrel krachtvoer, gemaaide grasspriet en plak koeiendrek moet immers worden bijgehouden en verantwoord in een land waarin de druk op het landschap kolossaal groot is.

Sem en Jack in de laadbak van hun vaders pick-up. Beeld Loek Buter

Hun vader fantaseerde vaak over de Canadian Dream. Pionieren op overzees grondgebied. Niet meer manoeuvreren op administratieve postzegels, maar breeduit zaaien en oogsten. Bij vader Buter was het er alleen nooit van gekomen.

In 2018 viel in Lutjewinkel aan de keukentafel het besluit. Drie jaar later waren de broers geëmigreerd, met hun boerinnen Debbie en Dianne, en bij elkaar zes, binnenkort zeven – ‘we krijgen een Canadees’ – kinderen.

Overschot aan lucht

In Canada liggen de verhoudingen anders. De staat Alberta telt vier miljoen inwoners en Nederland past er vijftien keer in. De helft van de bevolking woont in de twee grootste steden, de andere helft leeft op het door boerderijen gedomineerde platteland.

Opa Sjaak met zijn kleinkinderen Sem en Jack in een versgemaaid maisveld, Lacombe. Beeld Loek Buter

Naar schatting zoeken tientallen Nederlandse boeren jaarlijks hun heil in Canada. De bekendste, melkboer en tweevoudig Elfstedentocht-winnaar Evert van Benthem, vertrok ruim twintig jaar geleden al naar Alberta. ‘Die woont een uur verderop.’

Nick en Barry voelen zich vrijer in Lacombe, waar ze nu wonen, dan in Nederland. ‘Hier zijn ook regels, maar ze zijn niet zo pietluttig.’ Het vrije gevoel wordt vooral gevoed door de weidsheid en de schoonheid van het landschap, zeggen de broers. Op een heldere dag zie je de Rocky Mountains. Af en toe staat er een eland in het land. ’s Nachts hoor je coyotes huilen. ‘Boodschappen zijn wel duur.’

Een traditionele Canadese 'red barn' in de buurt van de boerderij. Beeld Loek Buter

Een foto wordt volgens hun broer Loek Buter pas interessant als je erop kunt zien hoe mensen een relatie met de natuur zijn aangegaan. Zo legde hij het zelfvoorzienende leven vast van Reid en Cornelie, rondom de vuurtoren van Workum. En hij volgde jarenlang oud-dierentemmer Maxy Niemeyer en haar stokoude circusbeer Natascha die in Noord-Holland waren neergestreken. Voor die serie ontving hij dit jaar de Zilveren Camera.

Barry in de cabine van zijn trekker. Beeld Loek Buter

Landschappen intrigeren de fotograaf. Vanuit de stad verschoof zijn aandacht steeds vaker naar het platteland. Hij ging de vergezichten missen, en het overschot aan lucht. ‘De lucht is de helft van mijn werk.’ Amsterdam werd ingeruild voor een woonboerderij aan de rand van Heerhugowaard.

Blauwe overalls en gele schoolbussen

Loek Buter keerde met die verhuizing terug naar het decor van zijn jeugd, Nick en Barry Buter zwaaiden dat juist uit. Loek snapt hun keuze, hij is trots op ze, maar hun vertrek was ook een hard gelag. Canada is ver. Met zijn camera zocht hij ze op. ‘Je kunt een landschap pas ervaren als je er met je voeten in staat.’ De stallen zien er van binnen Nederlands uit, evenals de blauwe overalls in de melkput. Maar stap het erf op en je waant je in het Canadese om­me­land. Met gele schoolbussen, big red barns en lappen grond waarvan de grenzen achter de horizon liggen. Bij die entourage hoort zo’n witte, bombastische pick-up. Loek reed er ook in rond. Je kunt ermee vanaf de verharde weg zo – huts – het land in sturen. Omdat je dat wilt. En omdat het kan.

Sinds zijn bezoek begrijpt Loek zijn broers helemaal: ‘Het voortzetten van hun manier van leven was voor hen belangrijker dan de plek waar ze altijd hebben gewoond.’