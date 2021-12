In de serie prima woorden die onbruikbaar zijn geraakt, vandaag: deugen. Een woord dat het nooit makkelijk had vanwege de charmes van de tegenovergestelde ‘deugniet’, die deugen een beetje saai deed lijken. Niettemin was het ooit hét grote streven van iemand als mijn dierbare Tante Jo zaliger. Oprecht zijn, behulpzaam, oog voor een ander – dat werk.

Sinds een aantal jaar is het woord gekaapt door bozige types, om alles dat ook maar vagelijk riekt naar het etaleren van goede daden of intenties in een kwaad daglicht te stellen. Deugen is synoniem geworden aan hypocriet zijn. Vermoeiend, maar ook lastig, omdat er nu geen deugdelijk woord meer is om iemand te beschrijven die simpelweg eerlijk, vriendelijk en onbaatzuchtig probeert te zijn.

Gelukkig heeft mijn Tante Jo niet meer hoeven meemaken dat zij niet langer mocht deugen. Zij had nooit ‘gewoon heel erg oké’ willen zijn, laat staan een ‘topper’, ‘kanjer’ of ‘held’.