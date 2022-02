Derek de Lint: ‘Ik vind De aanslag ondertussen een best gedateerde en trage film’

Derek de Lint Beeld Frank Ruiter

Cleopatra of Shakespeare?

‘Het ligt voor de hand dat ik, als acteur, voor Shakespeare kies. Maar ik ga voor Cleopatra, de laatste farao. Ik wilde altijd al zo ontzettend graag naar Egypte en dat mocht nu, voor het programma In levenden lijve.

‘Ik probeer daarin zes historische figuren te leren kennen en te achterhalen hoe ze eruit hebben gezien. Voor Shakespeare ging ik naar Engeland, voor Jeanne d’Arc naar Frankrijk, voor Sint-Nicolaas naar Bari in Italië en Oost-Turkije, voor Marco Polo naar Venetië en Genua, voor Maria naar Israël en voor Cleopatra naar Caïro en Alexandrië, in Egypte.

‘Toen ik daar ’s ochtends de gordijnen van mijn hotel open schoof, zag ik de sfinx en de piramides. Nou, dan krijg je wel het Kuifje-gevoel. Ik sprak er archeologen en een voormalig minister van Oudheden die een boek over Cleopatra had geschreven. Intussen onderhield ik contact met Saskia Noot, een historicus die me vanuit Nederland hielp bij het onderzoek.

‘Op basis van onze bevindingen creëerde Mao-Lin Liao, een van de beste 3D-kunstenaars ter wereld, een gezicht dat je niet van echt kunt onderscheiden. In het slot van de aflevering zaten we met zijn drieën in een bioscoopje in Amsterdam en zagen we haar met gesloten ogen naar ons toe draaien. Toen ze haar hoofd had gedraaid, knipperde ze en zagen we Cleopatra.

‘Ik ben voor In levenden lijve benaderd door de producent, Marc Pos, die ik leerde kennen toen ik als verteller meewerkte aan het programma Historisch bewijs. Natuurlijk moest ik even wennen aan het presenteren, voor het eerst werkte ik zonder script. Ik zei al: als ik het niet meer weet, speel ik gewoon mezelf.’

Oscar voor beste buitenlandse film of voor beste mannelijke hoofdrol?

‘Toen we in 1987 met De aanslag (De Lint speelde de hoofdrol, Anton Steenwijk, red.) genomineerd waren voor de Oscar voor beste buitenlandse film, zat ik in de zaal naast de regisseur Fons Rademakers. We hadden veel concurrentie, maar wonnen. Vervolgens mochten we aanschuiven bij de Governors Ball, een soort souper, aan een tafel naast die van Steven Spielberg.

‘Mijn vrouw was destijds zwanger. Toen ik haar opbelde riep ik tegen haar: ‘Als het een jongen wordt, noemen we hem Oscar!’ Het werd een jongen.

‘Dat we wonnen was natuurlijk fantastisch, maar kwam ook door twee Israëlische producenten, Menahem Golan en Yoram Globus, die net de Nederlandse bioscopen hadden overgenomen. Zij zorgden ervoor dat De aanslag – ik vind het nu trouwens een wat trage en gedateerde film – zes weken draaide in een bioscoop in Beverly Hills. Iedere dag stond in de Los Angeles Times een advertentie voor The Assault. Alle leden van de Academy hadden de film daardoor gezien. Slimme marketing dus.

‘Ik kies voor de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol. Laten we wel wezen: als je voorbijgangers in Los Angeles vraagt wie er een Oscar hebben gewonnen, kunnen ze er drie opnoemen: beste film en de beste mannelijke en vrouwelijke hoofdrol.

‘Maar Amerikaanse castingbureaus wisten het natuurlijk wel. Ik kon zeggen dat ik deze Oscar op mijn cv had.’

Knap of lelijk?

‘Nadat ik 35 jaar geleden werd verkozen tot mooiste man van Nederland, deed de pers alsof ik een gouden plak op de Olympische Spelen had gewonnen. Alsof een jury alle Nederlandse mannen voorbij had laten komen en tot een soort wetenschappelijke conclusie was gekomen dat ik de knapste was.

‘In werkelijkheid waren het drie redacteuren van een vrouwenblad die ’s avonds met een glas wijn in de hand tien abonnees hadden opgebeld. Omdat ik net in een serie te zien was geweest, won ik van Rutger Hauer, die tweede werd.

‘Alleen knap zijn is zo boring. En als een ‘lelijk’ iemand erudiet is en een enorm gevoel voor humor en goede manieren heeft, wordt diegene aantrekkelijk. Als ik op een onbewoond eiland moet kiezen tussen Doutzen Kroes of Brigitte Kaandorp, kies ik 100 procent voor Brigitte. Daar zou ik veel meer lol mee beleven.’

Deep Impact (1998) of The Unbearable Lightness of Being (1988)?

‘Heb je Deep Impact gezien? Als je even naar de wc gaat, heb je me gemist, hè. De regisseur daarvan, Mimi Leder, kende ik van de serie China Beach. Toen zij in het script las dat er een Nederlandse astronoom in voorkwam die zei dat er een komeet onderweg was, zei ze: ‘Derek moet hem spelen.’

‘Die ene dag dat ik op de set heb gestaan, realiseerde ik me niet dat het zo’n gigantische hit zou worden.

‘Ik kies The Unbearable Lightness of Being. Dat ik de rol van de minnaar van de vrouw kreeg, was puur geluk. In 1984 was Bastille, geregisseerd door Rudolf van den Berg, uitgekomen. Ik heb nog nooit zulke goede internationale recensies gekregen als toen. De Chicago Tribune noemde me ‘a young Gregory Peck’. De Amerikaanse distributeur van Bastille werkte tegenover het kantoor van regisseur Philip Kaufman en regelde dat hij Bastille te zien kreeg. Ik ging voor de hoofdrol, maar als je als producent moet kiezen tussen Daniel Day-Lewis en Derek de Lint, neem ik het je niet kwalijk als je voor de eerste gaat.

‘Wat De aanslag voor mijn carrière in Nederland heeft betekend, heeft deze film internationaal voor me betekend. Na de film mocht ik ook lid worden van de Amerikaanse Screen Actors Guild, by far de beste vakbond voor acteurs. Daardoor heb ik nu niet alleen een aow’tje, maar een fantastisch pensioen.

‘Ik ben 71, maar wil blijven acteren. Ik speel nu een Russische admiraal in het derde seizoen van Jack Ryan, een Amerikaanse serie op Amazon over een CIA-agent die een aanslag moet voorkomen. Die zal rond april te zien zijn.’

Den Haag of Amsterdam?

‘Amsterdam. Mijn vrouw en ik hebben er al 45 jaar een huis in het centrum. Dat heeft een enorme emotionele lading. Een van onze kinderen is er geboren. Ook toen we voor mijn werk in het buitenland zaten, hebben we het aangehouden.

‘In Den Haag heb ik de eerste 20 jaar van mijn leven gewoond. Ik was 16 in 1966, toen het de muziekhoofdstad van Nederland was. Ik waste auto’s zodat ik in het weekend met mijn Solex op stap kon. In het oude casino, naast het Kurhaus, heb ik nog gezien hoe bandleden van The Who hun apparatuur in elkaar sloegen.’

‘In Nederland is dokter Rossi mijn populairste rol. Dat dat niet die in De aanslag of Soldaat van Oranje is, vind ik niet erg.’ Beeld Frank Ruiter

Poltergeist: The Legacy of Gooische Vrouwen?

‘Poltergeist. Het was een feest om vier jaar lang, tussen 1996 en 1999, een hoofdrol te spelen in een Amerikaanse sciencefictionserie. Producent was MGM, het budget voor één aflevering was ongeveer 1 miljoen dollar, in Nederland is het doorgaans ongeveer een vierde.

‘Ik speelde het hoofd van een geheim genootschap dat op een eiland in de baai van San Francisco paranormale verschijnselen onderzocht. Ik weet nu wat een succubus is: een kwade geest in de vorm van een aantrekkelijke vrouw. Dan was er een bloedmooie actrice die mij probeerde te verleiden en af en toe een uitrolbare tong naar me uitstak (maakt sissend geluid). Leuk om te spelen.

‘En het leven in Vancouver, waar we woonden voor de opnames, was fantastisch. Onze drie zoons waren the cool kids from Amsterdam. Ik had eindelijk de auto die ik wilde hebben. Jaren daarvoor zei ik tegen mijn kinderen als we op de Stadhouderskade in Amsterdam langs de Jaguar-dealer reden: ‘Kijk jongens, ooit zal ik hem hebben.’ In Canada kon ik hem betalen: een zwarte Jaguar XJS met spaakwielen en een twaalfcilinder motor. Belachelijke auto eigenlijk.

‘Gooische Vrouwen was ook een geschenk uit de hemel. Toen ik ‘ja’ zei tegen de rol van dokter Rossi had ik verder niks anders en besefte ik niet dat Gooische Vrouwen zou uitgroeien tot vijf seizoenen en twee films.

‘Ik stond laatst op een taxi te wachten toen een student medicijnen naar me toe kwam. Of ik wist dat dokter Rossi een begrip is in de Nederlandse psychologie? Het schijnt te staan voor een slechte psycholoog die lang zijn mond houdt en, als hij niet in slaap valt, alleen zegt: ‘Wat vindt u er zelf van?’’

‘In Nederland is het mijn populairste rol. Dat dat niet die in De aanslag of Soldaat van Oranje is, vind ik niet erg. Roem in de filmwereld is nu eenmaal vergankelijk. De aanslag is niet eens legaal te streamen. De directeur van de Filmacademie zei eens dat de eerstejaars niet meer wisten wie Paul Verhoeven was. Dan ben ik al lang blij als er af en toe iemand ‘dokter Rossi’ roept.’

