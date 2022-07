Denkend aan Hans van Manen zei ik: ‘Laten we hoe dan ook niet de goedkoopste biefstuk nemen’

Hans van Manen had tegen me gezegd dat je al je geld moest uitgeven en zo’n advies leg je niet naast je neer. Toen Van Manen in 2000 de Erasmusprijs kreeg, stelde hij in zijn dankwoord dat ‘een dure auto’ hem ongetwijfeld inspiratie zou opleveren, maar aangezien hem was duidelijk gemaakt dat het prijzengeld niet aan een voertuig diende te worden besteed had hij er iets anders van gekocht.

Denkend aan Van Manen reisde ik naar de westkust van Amerika. In de buurt van Seattle, in het stadje Snoqualmie, had mijn oudste zoon een stageplek gevonden in een hotel. Hij bakte omeletten. Gaandeweg had de romantiek van de keuken hem verlaten, wel had hij in een messenwinkel drie messen aangeschaft, volgens hem neemt een beetje kok zijn eigen messen mee.

Aan de vooravond van zijn 18de verjaardag leidde hij ons naar een restaurant in Seattle waar de goedkoopste biefstuk 55 dollar kostte. Weer was Van Manen daar, ik zei, ‘laten we hoe dan ook niet de goedkoopste nemen’.

Nabij het hotel waar mijn zoon omeletten bakte, in het stadje Fall City, bevond zich in een hutje naast een koffiewinkel een gun store. Washington is een zogenoemde ‘blauwe staat’ maar ook daar houden mensen van wapens.

In het koffietentje zei ik tegen hem, ‘als je wilt koop ik vanavond een pistool voor je, wat is leven zonder een beetje toxic masculinity? Verder ga ik waarschijnlijk bij Hans van Manen wonen.’

Die naam zei hem niets. ‘Je doet maar’, antwoordde hij.

Ik had Van Manen gevraagd of het goed was als ik bij hem introk. Hij reageerde met mild enthousiasme maar voegde eraan toe, ‘je kijkt alsof je bang bent met me naar bed te gaan’.

Wie de ondergang niet meer dan strikt noodzakelijk vreest, moet ook het betere sekswerk niet verachten.