Denkend aan alles wat er in mijn leven was misgegaan fietste ik naar de bakker

Het was een grauwe, kille ochtend. Vol tegenzin fietste ik, ongewassen en ongekamd, naar de bakker, denkend aan alles wat er in mijn leven was misgegaan. Dat was nogal wat, van Hakkie Loman die mij met zijn roestige schepje op mijn gezicht sloeg in de zandbak toen ik 5 was, tot de elektricien die van de week na heel veel smeken eindelijk was komen opdagen, níéts repareerde van wat kapot was (en dat was nogal wat, we leven inmiddels grotendeels bij kaarslicht), zich na vijf minuten weer uit de voeten maakte en beloofde diezelfde middag nog terug te bellen: niet, dus.

9 uur ’s ochtends, en bij de bakker was mijn favoriete brood al op. Ook dat nog. Met het verkeerde brood onder mijn ene arm en mijn ziel onder de andere maakte ik een ommetje door de buurt, in de hoop op verstrooiing.

Ik belandde in de Bellamydwarsstraat. Jacobus Bellamy schreef in de 18de eeuw het smartlapje Roosje: ‘Wat was dat lieve meisje schoon!/ Wat hadt ze een nette leest! Was was ze aartig en beleefd/ zoo deugdzaam, zo vol geest!’

Spoileralert: Roosje verzuipt in zee. Bellamy hield er genoeg roem aan over voor een dwarsstraat. Een gribus waarin je nog maar heel kort geleden woonde als je te arm was voor wat beters, en waar je nu een half miljoen betaalt voor een zolderetage, inderhaast door cynische huizenflippers voorzien van een ‘luxueuze inbouwkeuken’.

Somber betrad ik een leeg speeltuintje dat gedomineerd werd door een levensgrote houten olifant die er amechtig bij lag, alsof hij door ivoorstropers van zijn slagtanden was beroofd en stervend achtergelaten.

Ik ging op een bankje zitten. Met mijn hoofd in mijn handen liet ik me overspoelen door lekker, lauw zelfmedelijden. De rijksdaalder die ik op mijn 8ste in een put had laten vallen, de ‘Kickers’ die ik, ondanks mijn vurige wens, niet kreeg omdat ze ‘geen goed voetbed’ hadden, het kuikentje in onze tuin dat stierf aan een appel die uit de boom op hem was gevallen...

Er rook iemand snuivend aan mijn knie. Een bruin dribbelhondje. Hij hoorde bij een grote, dikke vrouw in zo’n lange donsjas die op een slaapzak lijkt.

‘Wat kijk jij moeilijk’, zei de vrouw in het Amsterdams dat je nog maar zo zelden hoort. ‘Is je vent weggelopen? Hij komt wel terug, hoor. Ze komen altijd terug als ze uitgeneukt zijn.’

Ik dacht aan huisgenoot P. die thuis, achter een coronabestendig scherm vol zorgelijk pratende hoofden, op het brood zat te wachten. Ik lachte waterig.

‘Da’s beter’, sprak de vrouw goedkeurend. ‘Maar kam je háár effe.’