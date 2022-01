Denkbeeldig gesprek tussen prins Charles en zijn broer Andrew over de misbruikzaak in de VS

Beeld Javier Muñoz

Charles, prins van Wales: ‘Spreek ik met het familielid dat bekend is als Airmiles Andy?’

Andrew, hertog van York: ‘Speaking. Voor jouw informatie Charlie: ik ben inderdaad een jaar of dertig van jetsetfeest naar jetsetfeest gevlogen, maar ik vlieg nauwelijks meer. Op de een of andere manier moet ik de laatste tijd vaak denken aan Dominique Strauss-Kahn van het IMF, die in het vliegtuig werd gearresteerd.’

Charles: ‘Ha! En dan was die vrouw die hem had aangeklaagd nog meerderjarig. Virginia Giuffre was minderjarig toen Jeffrey Epstein die polaroid van jullie tweeën nam.’

Andrew: ‘Dat wist ik toch niet Charlie! Je wist nooit hoe oud die meisjes waren waar Jeffrey mee kwam. Dacht je nou echt dat Donny Trump of Billy Clinton of ik als we meisjes van Jeffrey kregen, gingen vragen naar hun paspoort? We hadden gewoon vertrouwen in Jeffrey, hij was een vriend. Jouw toon bevalt me trouwens niet broer. Dat is de toon die je gebruikt als je familieleden om offers gaat vragen. Op die toon sprak je ook toen je Mum in 1997 vroeg emotie te tonen na het verongelukken van je ex-vrouw. Je had samen met Tony Blair zitten calculeren dat het goed zou zijn voor de Britse monarchie als de Queen publiekelijk aangedaan zou zijn. Wat heb je nu weer zitten calculeren?’

Charles: ‘Dat het goed zou zijn voor de Britse monarchie als Andrew van York in New York terecht zou staan in de zaak die Virginia Giuffre tegen hem heeft aangespannen.’

Andrew: ‘Dat kan toch helemaal niet Charlie. Lees jij geen kranten? Virginia Guiffre heeft in 2009 in Florida een schikking getroffen met Jeffrey waarin ze in ruil voor 500 duizend dollar beloofde van aanklachten af te zien. Mijn advocaten hebben de rechtbank geïnformeerd dat die deal ook buiten Florida geldig is en mij van vervolging vrijwaart.’

Charles: ‘Wéét je dan nog niet dat de rechter in New York heeft besloten dat jij gewoon vervolgd mag worden?! Het was ook te genant voor woorden dat je via een deal tussen een sekscrimineel en een slachtoffer aan vervolging probeerde te ontkomen. Probleem is: de rekening van alle kosten om jou uit handen van de Amerikaanse justitie te houden, is vanaf nu voor de Britse belastingbetaler. Besef je wat de gevolgen zijn voor het Huis Windsor? We moeten moderniseren, Andy. De tijd van partyprinsen die zich alles kunnen permitteerden is voorbij. Onze onderdanen waarderen het als we ons niet boven wetten en regels verheven achten. De Oranjes hadden in 2020 maar één dagje Griekse herfstvakantie omdat onderdanen er aanstoot aan namen. Het equivalent van hun retourtje Griekenland, is jouw enkele reis New York.’

Andrew: ‘Wat als ik niet ga?’

Charles: ‘Dan laat ik mijn spindoctors naar de media lekken dat de prins van Wales vindt dat de hertog van Old York in New York berecht moet worden en gevangenisstraf verdient.’

Andrew: ‘Ha! Dan ga ik over jou lekken! Dan ga ik ze vertellen dat je tijdens je huwelijk met Diana, de People’s Princess, stiekem met Camilla afsprak en haar tampon wilde zijn.’

Charles: ‘O domme Andy. Die tabloids hebben nog gelijk ook dat jij van de vier kinderen van Elizabeth II het hoogste libido en het laagste IQ hebt. Die dingen over mij weet iedereen toch al lang! Dat tampon-citaat staat in 337 boeken in de koninklijke bibliotheek. Ik geef toe dat ik tekortkomingen heb en soms wat besluiteloos ben, maar ik was geen grootconsument van meisjes van een jetsetcrimineel. Mijn spindoctors hebben berekend dat mijn populariteit in de polls met 20 procent stijgt als ik jouw gedrag veroordeel, dus dat loont de moeite.’