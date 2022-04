Denk aan de Forum-kindjes, en maak natuurfilms weer gezellig

Vroeger waren natuurfilms nog gezellig. Je moest even doorbijten bij de scènes waarin de haas stuiptrekkend stierf in de bek van de wolf en de gnoe tragisch verhongerde, maar op het eind brak altijd de lente of regentijd aan, met bloemetjes, eitjes en puppy’s. De boodschap: niks aan de hand mensen, de boel is cyclisch.

Tegenwoordig eindigen natuurfilms altijd in mineur. De verbluffende gletsjer smelt, dat paradijselijke regenwoud verdwijnt en als je net je hart hebt verpand aan die geinige, knalrode hagedis, blijken er daarvan nog maar 38 te zijn. Ellendig voor de wereld, maar ook een domper op de kijkervaring.

Hoe moet dat met de kindjes die straks naar de Forumscholen gaan? Ik las dat er daar volop aandacht voor de natuur zal zijn, maar dan zonder het vervelende verhaal dat alles ‘naar de filistijnen’ gaat. Dus hou die oliepijplijn voortaan buiten beeld en shop die ijsschotsen weer aan elkaar. Niemand zit te wachten op natuur die zeurt.