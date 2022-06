Demonstreren voor iemands huis: het gaat me niet om de zaak, maar om de lafheid

Overal in de media gonst de vraag rond of het geoorloofd is om met een menigte voor iemands woning te gaan staan. Demonstratierecht, vrijheid van meningsuiting: moeilijk, lastig, ingewikkeld. Of je voor of tegen bent hangt meestal samen met de mate waarin je begrip hebt voor de wanhoop van de boer.

In mijn hoofd is het simpel. Ooit zag ik extreemlinkse ETA-sympathisanten samendrommen voor het zomerhuis van een Baskische burgemeester, en voelde dezelfde walging die ik nu voel bij de huisbezoekjes van de boeren. Het gaat me niet om de zaak, maar om hoe laf het is. Altijd, overal. Ludiek, ‘gemoedelijk’ - maakt niet uit. Ze hebben andere opties. Dit is met zijn allen tegen één, en als je daaraan meedoet ben je iets vergeten wat je nog wel wist toen je als kind rondliep op het schoolplein.

Tenzij je toen al een bully was. Maar als ik naar de gezichten op de foto’s kijk, dan geloof ik dat niet.