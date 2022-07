Delano Veira was ‘een stille strijder’ voor Surinamers in Nederland, die álles wist

Delano Veira in 2019. Beeld Archief Vereniging Ons Suriname

‘Daarvoor moet je bij Delano zijn.’ Die zin zal ontelbare malen geklonken hebben in het Hugo Olijfveldhuis aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam, de thuishaven van de Vereniging Ons Suriname (V.O.S.). Delano Veira, sinds 1993 bestuurslid en later voorzitter van de vereniging, wist álles, zegt Twie Tjoa, die goed met hem bevriend was.

Zij leerde hem rond 1975 kennen in Paramaribo, waar ze beiden actief waren voor de progressieve Volkspartij en samen de beeldredactie deden voor de partijkrant Pipel. Veira was ook betrokken bij Staatsolie, de eerste oliemaatschappij in Surinaams beheer. De coup en de politiek van Desi Bouterse waren voor hem reden om halverwege de jaren tachtig naar Nederland te vertrekken, waar hij tot begin deze eeuw bij Getronics werkte als ict’er.

De Volkskrant portretteert bekende en minder bekende Nederlanders die onlangs zijn overleden. Suggesties kunt u mailen naar: postuum@volkskrant.nl.

Hij was toen al de spil van de V.O.S., maar vanaf die tijd zette hij zich fulltime in voor de vereniging en alles wat te maken had met de geschiedenis en positie van Surinamers in Nederland. In de eerste plaats vocht hij voor het gebouw aan de Zeeburgerdijk, dat voor een groot deel door zijn toedoen eigendom van de vereniging werd. Daar waren rechtszaken voor nodig, een lange adem en veel, veel toewijding.

En dat was precies waarvoor je ook bij Veira moest zijn. ‘Hij was heel standvastig’, zegt Tjoa, die in 1995 naar Nederland kwam en voorzitter werd van de Stichting Hugo Olijfveldhuis, de beheersstichting van het gebouw waar de V.O.S. is gehuisvest. ‘Wat hij eenmaal besloten had, daar was hij niet meer vanaf te brengen.’ Dat gebeurde niet met veel kabaal, want Veira was naar buiten toe een rustige, gesloten man, hoewel hij soms heel fel kon zijn.

‘Een stille strijder’, volgens filmmaker en producent-organisator Vincent Soekra, die als vrijwilliger bij de vereniging kwam en de huidige voorzitter is. Zijn gezicht leek emotieloos, maar dat was hij absoluut niet. Hij was afwachtend en had een buitengewoon goed luisterend oor waarmee hij mensen feilloos doorgrondde. ‘Dan was de deur wagenwijd open of potdicht’, aldus Soekra. ‘Hij had vertrouwen in iemand en dan was het oké, of hij zei: laat maar zitten, brandhout. Hij had een bloedhekel aan charlatans en gebakken lucht.’

Tijdens discussies over maatschappelijke issues waarbij hij zich betrokken voelde – AOW-gat van Surinaamse Nederlanders, anti-Zwarte Piet – zat hij driftig mee te schrijven, vertelt Soekra, en als hij dan het woord nam, waren zijn commentaren messcherp, vaak gevoed door een groot wantrouwen tegen overheden. Hij had een perfecte antenne om hun dubbele politieke agenda’s te doorzien.

Die antenne had hij ook voor de onderwerpen en thema’s die van belang waren voor de Surinaamse gemeenschap en de vereniging. Zo haalde hij in 2015 de jongeren binnen van New Urban Collective en legde daarmee de grondslag voor The Black Archives.

Veira was zelf ook een historische bron, met zijn verhalen over de vrijheidsstrijd in Suriname en Surinaamse activisten in de jaren zestig in Nederland. Hij wist het allemaal. Van historische gebeurtenissen tot de sleutels van de kasten en de stekkers en stopcontacten in het gebouw. Daarnaast had hij ook nog tijd om elke dag te koken voor zijn gezin, vertelt Soekra.

Twee jaar geleden werd bij hem longkanker geconstateerd en sindsdien was hij vooral bezig zijn schat aan kennis over de vereniging en het gebouw over te dragen. Wat hij graag nog had willen meemaken, was de opening van het Suriname Museum in Amsterdam over de Surinaamse geschiedenis en cultuur, en de complexe relatie tussen Nederland en Suriname. Als alles volgens plan verloopt, zal dat museum op 25 november 2023 de deuren openen aan de Zeeburgerdijk. Veira zal er niet bij zijn. Hij overleed op 17 mei in zijn woonplaats Zaandam, 67 jaar oud.