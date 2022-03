De zoon van Kylie Jenner heet niet langer Wolf en koninklijke selfieregels zijn er om overtreden te worden

Elke vrijdag belicht Aaf Brandt Corstius twee opmerkelijke celebritynieuwtjes. Vandaag: Kylie Jenner en William en Kate.

Wolf

De sterren hebben een speciaal gen voor het bedenken van bijzondere voornamen. Daarom was uw sterrenkijker verbaasd dat Kylie Jenner en Travis Scott hun baby, geboren op 2 februari, Wolf hadden genoemd. Wolf is, in de categorie babynamen van de sterren, erg gewoontjes. Hun dochter, die ze voor Wolf kregen, noemden ze Stormi. Dat is een namenhack; de i maakt hem net gekker dan de alláng ingeburgerde naam Storm.

Kylie Jenner en haar vriend Travis Scott. Beeld Brunopress

Maar Kylie Jenner zou geen Kardashianachtige zijn als ze hier niet iets op vond, en ze heeft haar zoontje na anderhalve maand ontnaamd. Op Instagram maakte ze bekend: ‘De naam van onze zoon is niet langer Wolf. We hebben gewoon niet echt het gevoel dat het bij hem past. Ik wilde dit even delen omdat ik de naam Wolf overal zie’, schreef ze.

Wolfgang van Halen, de bassist van Van Halen, reageerde op Twitter met ‘Thank fuck’. Wolf is zíjn naam, vindt hij – hij stamt dan ook uit de tijd dat het nog avant-gardistisch was om je kind naar een roof-/roedeldier te noemen.

Wat de nieuwe naam is van ex-Wolfje, is nog niet bekend. Fans gokken erop dat het Jacques, Jacques II, Jacques Deuce of Jack wordt, omdat zijn tweede naam Jacques is.

Wel is er naar buiten gebracht dat er binnenkort een documentaire over de baby zal uitkomen.

Episch

De Britse ‘koninklijke selfieregel’ – wij van de sterrenrubriek wisten niet dat hij bestond, maar hij blijkt er te zijn. De site van Hello! Magazine meldde deze week dat prins William en Kate Middleton de koninklijke selfieregel hadden overtreden voor een ‘epische foto’.

Kate Middleton en prins William. Beeld Reuters

Eerst even de epische foto; die werd genomen tijdens hun bezoek aan Jamaica de afgelopen week, en vond plaats in de bobslee van het Cool Runnings-team. De prins en prinses zitten op de foto in de gele bobslee, het team staat eromheen. Niet per se heel episch, de epischheid zal hem wel zitten in het feit dat er nooit selfies met leden van het koninklijk huis worden gemaakt.

Hierover weidt Hello! uit: ‘Het is geen vaste regel dat royals niet meedoen aan selfies, maar over het algemeen weigeren ze ze beleefd, want ze moeten zich focussen op het evenement als ze in de publieke ruimte aan het werk zijn.’

Prins Harry heeft zich zelfs moralistisch en verontwaardigd – een beetje zijn standaardhumeur – uitgesproken tegen selfies. Bij het Australian War Memorial in Canberra zei hij tegen een jong iemand die een foto met hem wilde maken: ‘Nee, ik haat selfies. Echt, je moet stoppen (met die gewoonte), ik weet dat je jong bent, maar selfies zijn slecht. Neem een gewone foto!’ Ook de Queen blijkt het moeilijk te hebben met selfies: zij vindt ze ‘unheimisch en vreemd’. Maar goed, zij is bijna 96. De Oranjes poseren overigens altijd voor selfies en nemen ze zelf ook non-stop.