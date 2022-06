De ziel van Suzanne Bosman kreeg veel te verduren, maar wordt nu gevoerd met muziek

Suzanne Bosman Beeld Ivo van der Bent

Typisch zo’n postcoroniaans dingetje: inhaalconcerten. Shows die waren ingepland, tickets gekocht, voorpret begonnen, leukleukleuk, verzet want corona, wéér verzet want nog steeds corona, en dan nu: een stortvloed aan optredens. Presentator en podcastmaker Suzanne Bosman (56) moest even slikken toen ze afgelopen week naar haar agenda keek. ‘Veel’, zegt ze, ‘maar heerlijk. Met een biertje in een zweterig hok met andere liefhebbers naar muziek luisteren. Echt heerlijk.’

En broodnodig bovendien. Muziek is voer voor Bosmans ziel en laat die ziel nu best wat te verduren hebben. Het is een kwetsbaar verhaal, ze wil het daarom vertellen en ook weer niet en ook weer wel en ook weer niet. ‘Ik wil het niet overanalyseren, maar ook niet wegpoetsen.’ Een jaar geleden overleed haar man en de vader van haar dochters. Het was daarom dat Bosman afgelopen week even van de spreekwoordelijke radar was. Het was zijn eerste sterfdag, Bosman verbleef met haar kinderen op een waddeneiland, even in de eigen bubbel, terugbliktijd.

‘Langzaam keren we weer terug in het leven’, zegt ze. ‘Ik ben een levenslustig persoon, maar het duurde lang voor het beter ging, merkte ik.’ Huilbuien in de supermarkt, paniekaanvallen op de stoep, haar zus bellen, ‘rustig blijven, Suus’, verdrietmomenten in de studio tijdens de opnamen van de Keiharde Pödcast, arm om of klapje op de schouder van collega’s, zo lief, en haar vrienden, die pannetjes eten brachten en gewoon naast haar zaten, luisterden, zwegen – ook zo lief. ‘Goud, die mensen.’ Dat is het met rouw: er is niet één ding dat helpt. Al het kleins helpt (een klein beetje).

Wat nu weer langzaam terugkomt, zo ervoer Bosman deze week: ergernissen aan klein huiselijk leed. De kraan in de keuken ging stuk, de cooker begaf het, het licht in de gang doet het niet meer, de wasmachine maakt een vreemd geluid. Moet Bosman nog allemaal fiksen. Maar eerst: inhaalconcerten. Ofwel voer de ziel. Kom maar op.