De wijsheid van muzikant Pieter Perquin: ‘Doe dingen via via’

Muzikant Pieter Perquin (40): ‘Een half jaar geleden besloten mijn vriendin en ik dat het tijd werd te verhuizen. We wilden niet meer onze twee kinderen telkens naar driehoog slepen. Ik woon al mijn hele leven in Amsterdam, maar daar een leuk huis met een tuintje vinden is bijna onmogelijk. Dus op naar Haarlem. Een vriend van me was daar een tijdje geleden ook gaan wonen en tipte me een aankoopmakelaar. We vonden via hem een fijn huis, waar nog een hoop potentieel in zat. De zolder kon nog worden verbouwd tot een volwaardige verdieping, maar daarvoor was wel een goede aannemer nodig. Via de aankoopmakelaar vonden we er eentje. Helaas kon die niet, maar hij tipte me wel een ander. Die heeft het huis gestript en de verdieping erop gebouwd. Daarna hadden we uiteraard nog een vloer nodig. Gelukkig kende de aannemer nog wel een goede vloerenman. Die heeft nu al het parket​ gelegd. ​

​Naast verhuizen en verbouwen doe ​ik veel meer op basis van horen zeggen​. Natuurlijk kun je ook reviews op internet lezen, maar dat zijn vaak anonieme personen. De kracht van via via mensen vinden is dat je bij bekenden kunt polsen wat hun ervaringen met iemand zijn. De vloerenman heeft bijvoorbeeld al eerder gewerkt met de aannemer, hij zal dat in de toekomst ook weer doen en heeft er dus een belang bij om goed werk te leveren – ook ten opzichte van die aannemer. Dat geldt ook voor mezelf, als ik word gevraagd door iemand die ik ken en vertrouw, voel ik extra verantwoordelijkheid om het goed te doen. En als ik zelf iemand doorverwijs naar een ander, doe ik dat alleen als ik zeker weet dat diegene echt goed is.’