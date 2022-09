De wetenschap van het buikgevoel, of: hoe we meer op onze intuïtie kunnen varen

Beeld Hanneke Rozemuller

‘Er is een kloof tussen de wetenschap en dat wat we in het dagelijkse leven meemaken’, zegt Andrea Evers (55), hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in de invloed van psychologische factoren op lichamelijke klachten en aandoeningen.

‘Neem intuïtie, een in het dagelijks leven veel gebruikte term. Maar ook in mijn vakgebied, de psychotherapie, hoor je regelmatig dat therapeuten deels varen op de intuïtie. Net als in de zorg. Binnen de psychologie zijn wetenschappers dan ook al lang bezig met het begrip en met de vraag wat intuïtie nou precies is. Want in complexe situaties en gesprekken is het nu eenmaal zo dat het rationele niet voldoende is, dat je op grond van andere criteria besluiten neemt. Impliciete besluitvorming, noemen we dat.’

Maar welke kennis gebruik je dan eigenlijk?

‘Kennis die je rationeel niet altijd kunt onderbouwen. Een voorbeeld: bij het nemen van een belangrijke beslissing maken mensen vaak lijstjes met plussen en minnen. Ook al is het aantal minnen groter, dan nog kan je intuïtie zeggen dat je het andere moet doen, bijvoorbeeld omdat je bepaalde wegingen niet hebt meegenomen: hoe belangrijk een bepaald plus of minnetje voor je is. Op zo’n moment is je rationele brein vaak niet doorslaggevend.’

Wat is intuïtie volgens u?

‘Binnen de gezondheidspsychologie hou ik me bezig met het placebo-effect: alleen de suggestie dat een medicijn zou kunnen werken heeft al een positief effect. Met andere woorden: op grond van eerdere ervaringen doet ons brein een voorspelling. We weten iets omdat we ons baseren op ervaringen die we ons soms niet eens concreet kunnen herinneren. Dat kunnen ook emotionele ervaringen zijn. Al die ervaringen slaan we op en zonder ons ervan bewust te zijn, hebben we toch bepaalde kennis. De manier waarop we die kennis gebruiken en inzetten, noemen we intuïtie. De kennis dus van een voorspellend brein dat jou stuurt in of je wel of niet iets moet doen.’

Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden: ‘Er bestaat nu eenmaal impliciete kennis die we nog niet met ons brein kunnen bevatten.’ Beeld Bob Bronshoff

En wat is dan emotie?

‘Emotie is een waarschuwingssignaal. De opgeslagen kennis die maakt dat je bijvoorbeeld toenadering zoekt of juist weggaat noemen we intuïtie, waarbij emotie als ondersteuning een laatste duwtje kan geven.’

Waarom is een wetenschappelijke benadering van intuïtie interessant?

‘De optelsom van ervaringen en hoe we die inzetten, levert een schat aan kennis op die voor alle beroepsgroepen waardevol kan zijn.’

Want van oudsher bestaat er binnen de wetenschap dedain voor gevoel en intuïtie.

‘Er heerst een ouderwetse tegenstelling tussen kunst en wetenschap, tussen lichaam en geest. Maar ik vind dat een conservatieve manier van denken, die voortkomt uit de wens om alles rationeel te willen begrijpen. Alsof wat we niet rationeel begrijpen niet bestaat. Maar er bestaat nu eenmaal impliciete kennis die we nog niet met ons brein kunnen bevatten. Daarom wil ik interdisciplinair werken: we hebben andere vormen van wetenschap nodig om deze impliciete kennis toegankelijk en begrijpelijk te maken. Als je uitgaat van de scheiding tussen kunst en wetenschap, zijn methodes uit de bètawetenschappen niet toepasbaar op kunst.

‘Ik wil juist op zoek naar de verbinding tussen die twee disciplines, door bijvoorbeeld de totstandkoming van een kunstwerk, de manier van werken van een kunstenaar, te ontleden aan de hand van verschillende wetenschappelijke disciplines. Ik probeer impliciete kennis rationeel te onderzoeken en met kunstenaars en wetenschappers het concept van intuïtie te ontrafelen. De wetenschap gaat uit van het rationele, de kunst is ervaringsgericht. Hoe kunnen die disciplines elkaar versterken? Dat onderzoeken we momenteel in een serie workshops waarbij kunstenaars en wetenschappers vanuit alle hoeken – sterrenkunde, biologie, neurowetenschap – met elkaar in gesprek gaan.’

‘Kunnen we nog op onze intuïtie vertrouwen nu we elke dag blootstaan aan invloeden vanuit reclame, marketing en nepnieuws?’ is de vraag die gesteld wordt in de aankondiging van een van de workshops. Is er, als het intuïtie betreft, een verschil tussen vroeger en nu?

‘De mens heeft altijd gebruik gemaakt van kennis die niet rationeel verklaarbaar is. Het punt is dat we tegenwoordig in het algemeen met veel meer informatie van buiten worden bestookt dan vroeger. De toename van mogelijkheden om kennis tot ons te nemen zie ik als een positieve ontwikkeling, maar tegelijkertijd zijn we voortdurend bezig om de opgedane kennis te filteren en dat doen we intuïtief. In die zin zou je kunnen stellen dat de huidige samenleving niet alleen de mogelijkheid biedt, maar het ook noodzakelijk maakt om de intuïtie vaker in te zetten, omdat we de continue informatiestroom niet met onze rationele kennis alleen kunnen bevatten.’

Wanneer is intuïtie geen goede raadgever?

‘Als de emotie de overhand krijgt. Een medewerker of leidinggevende die boos wordt, is vaak puur emotioneel gedreven. De emotie is op dat moment een slechte raadgever; de situatie is de een trigger voor de boze reactie. Iemand die angstig of boos is, heeft een superkleine focus die de intuïtie overstemt. Het is heel belangrijk om het onderscheid tussen emotie en intuïtie te maken. Therapeuten leren te onderzoeken of hun emotie hen in de weg staat. Bijvoorbeeld als je voelt dat een kind extra onderzoek nodig heeft, maar je niet zeker weet waarom. Op zo’n moment moet een therapeut kunnen afwegen of de eigen emotie een rol speelt in die constatering of andere belangrijke kennisbronnen, zoals bijvoorbeeld externe informatie die bijvoorbeeld ouders geven. Want de eigen emotie kan vertekend zijn door eigen ervaringen. Bij mogelijke twijfel leert een therapeut andere collega’s erbij te betrekken en advies te vragen. Om impliciete kennis op een adequate manier te gebruiken is het essentieel dat emotie niet overheerst. Als dat lukt, blijft de meer pure vorm van intuïtie over, dat buikgevoel, dat dus niet primair gekleurd is door je eigen emotie.’

Als gezondheidspsycholoog richt u zich op de relatie tussen arts en patiënt. In hoeverre speelt intuïtie een rol in die relatie?

‘Het placebo-effect werkt deels omdat patiënten artsen vertrouwen. De kwaliteit van het gesprek blijkt een van de belangrijkste factoren daarvoor te zijn. Patiënten gebruiken hun impliciete kennis tijdens zo’n gesprek, op zoek naar de overtuiging dat de arts te vertrouwen is. Ze spreken daarin hun intuïtie aan, dus de kennis die je op grond van je eigen ervaringen hebt opgebouwd. Andersom zijn zorgverleners zich nog niet ervan bewust dat het vooral om hun houding gaat, en niet alleen om hoeveel tijd ze nemen of welke woorden ze gebruiken. Binnen de opleiding geneeskunde is het belangrijk dat er aandacht is voor het winnen van vertrouwen door de arts.’

Hoe kan een arts vertrouwen winnen?

‘Als een arts tegen een patiënt spreekt over mogelijke pijn tijdens de behandeling roept dat emoties op. We zijn allemaal geneigd, vanuit een evolutionair overlevingsmechanisme, om beter naar negatieve dan naar positieve informatie te luisteren. Als arts moet je tijdens zo’n gesprek voorkomen dat de patiënt alleen nog maar aan pijn denkt en niet meer luistert naar de rest van het verhaal. Een arts heeft de plicht alle informatie over te brengen, maar daar zijn verschillende manieren voor. Samen met de patiënt kan een arts zoeken naar hoe de patiënt een gesprek wil voeren, wat de patiënt prettig vindt en welke manier vertrouwen geeft. De inzet is dan het voorkomen van mogelijke stresssituaties, zodat de patiënt niet overvallen wordt en op basis van emotie reageert.

‘De laatste jaren is de aandacht voor hoe een patiënt zelf geïnformeerd wil worden gegroeid – de ene patiënt wil alles weten, de ander niet. Artsen gaan vaak uit van hun eigen kennis, maar de vraag aan een patiënt wat ze zelf denken, kan een schat van informatie opleveren. De reactie van een patiënt, waarschijnlijk gebaseerd op impliciete kennis vanuit het verleden, is voor veel artsen een belangrijke raadgever, terwijl ze daar nog niet systematisch gebruik van maken. We willen graag te weten komen hoe ze dat wél zouden kunnen doen. De ervaringsbronnen van een patiënt neem je dan heel serieus. Het zou van onschatbare waarde zijn als artsen het onderscheid kunnen maken tussen de impliciete kennis van een patiënt en de primaire emoties als angst of paniek. We richten ons op het ontwikkelen van trainingen voor artsen om juist de emoties van angst of paniek te voorkomen. We gaan daarbij uit van een wisselwerking tussen verschillende kennisbronnen: die van de arts en die van de patiënt.’

We hebben het nu over de gezondheidszorg, maar is het voor te stellen dat kennis over intuïtie op meer terreinen ingezet kan worden?

‘Zeker! Neem bijvoorbeeld de rechtbank. Naar slachtoffers wordt nauwelijks geluisterd, alleen de dader wordt verhoord. Een slachtoffer kan een kennisbron zijn, extra informatie opleveren. Ook leraren op school kunnen scholieren meer betrekken bij de manier waarop ze onderwijzen. En dan hebben we natuurlijk nog de kunst. Wat daar zo interessant aan is, is dat kunstenaars het rationele vaak niet gebruiken. Tijdens de een workshop onderzoeken we nu hoe ze hun intuïtie, impliciete kennis dus, bewust in kunnen zetten om tot persoonlijke kunstuitingen te komen.

‘Het mooie is: niemand twijfelt aan het bestaan van impliciete kennis. Als we dat als uitgangspunt nemen kunnen er nog mooie inzichten ontstaan in de wisselwerking tussen lichaam en geest.’