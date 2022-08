De werper van het jongensboek, de drank en het beroerde einde

Win Remmerswaal als werper van het Nederlands team. Beeld ANP / Hans Heus Historisch

Als pupil van honkbalclub Storks beeldde Win Remmerswaal zich tijdens trainingen soms in dat hij niet in Den Haag stond, maar in Boston, in een vol Fenway Park, de legendarische thuishaven van Boston Red Sox.

Remmerswaal was een pitcher met een rijk arsenaal aan worpen, met de fastball als dodelijkste wapen. Dat zag ook Don Zimmer, coach van Red Sox, op de tribune bij de Haarlemse honkbalweek, toen het Nederlandse talent in vier wedstrijden 82 keer 3 slag gooide.

Niet veel later vertrok Remmerswaal naar Amerika waar hij, na een paar jaar warmdraaien op een lager niveau, in 1979 tegen Milwaukee Brewers de eerste Nederlander en Europeaan in de Major League werd.

Tot zover het jongensboek.

Eigenlijk was zijn rommelige debuut al een voorbode voor het onheil dat Remmerswaal te wachten stond. Het werd een bekende anekdote: coach Zimmer die de Nederlander wilde laten warmgooien, maar tot zijn verbazing te horen kreeg dat die op de tribune pinda’s was gaan kopen voor zijn teamgenoten. Hij was wat Amerikanen een flaky noemen, een ongrijpbaar buitenbeentje.

De Volkskrant portretteert bekende en minder bekende Nederlanders die onlangs zijn overleden. Wilt u iemand suggereren? postuum@volkskrant.nl

Win, vernoemd naar Winston Churchill, was de jongste van vier broers uit een sportief, doorsnee Wassenaars gezin. Een knappe jongen, met een strakke kaaklijn en staalblauwe ogen. Hij was net aan een studie werktuigbouwkunde begonnen, toen Amerika lonkte.

Graag had vader Jaap zijn zoon met eigen ogen in de Major League zien spelen, maar daar kwam het niet van. Na 22 wedstrijden was het Amerikaanse avontuur alweer voorbij. Remmerswaal kampte met een chronische peesontsteking in het schoudergewricht van zijn werparm en kon het niveau niet meer aan.

Drank

Maar misschien nog wel meer last had hij in zijn Amerikaanse jaren van eenzaamheid. Het vele reizen, hotel in, hotel uit, uppers en downers in de kleedkamer, de moordende concurrentiestrijd. Iedereen wenste hem ‘a nice day’, maar onderwijl was er niemand die daadwerkelijk ‘ene fuck’ om hem gaf. Van ellende begon hij te drinken.

De zucht naar drank speelde nog geen al te grote rol toen hij naar Italië vertrok, waar hij bij Parma op halve kracht nog wel de uitblinker was, en waar hij ook zijn vrouw ontmoette. Ze kregen een dochter, Alessia, maar hun huwelijk hield geen stand.

Remmerswaal keerde terug naar Nederland, moest uit geldnood bij zijn ouders gaan wonen en verloor in een paar jaar tijd al zijn broers: Hans (kanker), Harry (zelfmoord) en Jerry (hartstilstand). En toen werd drank wél een probleem.

Coma

Hij kreeg een dubbele longontsteking, uitmondend in pleuritis en raakte in coma. Daaruit ontwaakte hij drie weken later met een hersenbeschadiging. Zo kwam hij op 42-jarige leeftijd op een gesloten afdeling van een Haags verpleeghuis terecht, in een rolstoel.

Zijn dochter, woonachtig in Saló, bij het Gardameer, bezocht hem meerdere keren per jaar. Ondanks zijn beroerte, de psychoses en een taalbarrière voelde ze een diepe verbondenheid met hem. ‘Het eerste wat ik altijd dacht als ik hem zo zag was: wat jammer. Maar meteen daarna: betovering. Hij was in staat om in een paar seconden te begrijpen wie je was en wat je gevoelens waren.’

Remmerswaal zou in het verpleeghuis blijven tot aan zijn dood op 24 juli 2022, op 68-jarige leeftijd. Ondanks het verdriet overheerst bij zijn dochter vooral trots. ‘Mijn vader gebruikte zijn sportieve temperament om zijn ziekte onder controle te houden. Hij leefde met waardigheid en kracht. Ook daarin was hij een kampioen.’