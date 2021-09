De week uit met Lykele Muus, die maar braaf doet wat zijn pandjesbaas vraagt om zijn borg terug te krijgen

Beeld Erik Smits

Kent u die grap van de huurder die ging verhuizen en zijn appartement – 1.500 kaal voor 56 vierkante meter – mooier moest opleveren dan toen hij erin trok, omdat hij anders kon fluiten naar zijn borg? Hahaha! Behalve dat het geen grap is. Maar dat weten honderdduizenden mensen die ploeteren op de woningmarkt allang en Lykele is er eentje van. Binnenkort gaat hij groter wonen voor minder geld, wonderen bestaan nog. En dus kwam deze week een afgezant van de pandjesbaas langs om op de valreep nog even te sarren. ‘Ik moet de hele tuin snoeien om ’m ‘terug te brengen in originele staat’, ook al was die toen ik hier introk één grote teringzooi.’ Verder moet Lykele de verkleurde plakplintjes in de keuken vervangen, de vochtplekken in het plafond wegwerken (‘Maar aan de lekkage die deze veroorzaakte wilden ze dan weer niets doen’), de gaatjes dichten, de muren lekker fris verven, de slaapkamer een boekje voorlezen en een gospelkoor inhuren om de nieuwe bewoners welkom te heten, terwijl knus kleinvee meemusiceert door op de al maanden kapotte deurbel te rammen. Schaamteloos zijn ze, die clichés van een huisjesmelkers en hun handlangers, maar Lykele gehoorzaamt omdat hij anders kan fluiten naar zijn 3.000 euro borg. Stoom uit de oren dus, maar gelukkig viel er ook nog wat te lachen. Op een terras in Bloemendaal, om precies te zijn. Hij lunchte er met zijn agent, waar ‘een of andere Fleur haar 50ste verjaardag vierde. Een gebotoxte vriendin arriveerde in een paillettenjurk. Ze had een doos champagne vast, plus een hockeystick en de schooltassen van haar kinderen. ‘Slechts eentje van hen heeft een baan’, zei mijn agent, ‘en die is ‘coach’.’ Grijnzend: ‘Dat vind ik genieten. Ik hou van stereotypen, vooral omdat mensen niet doorhebben dat ze dat zijn. Bij een groep identieke kakkers, corpsballen of stoere gasten denk ik altijd: hè, zien jullie nou écht niet dat jullie allemaal hetzelfde zijn? Het is toch leuker om een beetje bijzonder te zijn?’

Leest u dat, huizenmelker?