De vrouw aan mijn zijde veranderde in een Russische gravin die luisterde naar de naam Louise de Mercy-Argenteau

Vanwege Hans van Manen ging ik op een warme zomeravond naar het Muziektheater, ik was in gezelschap van een vrouw in een gele jurk die in het dagelijks leven de moeder van mijn zoontje is, maar die avond was ze veranderd in een Russische gravin die naar de naam Louise de Mercy-Argenteau luisterde, een merkwaardige naam voor een Russin. De transformatie vond razendsnel plaats nadat zij een negroni in de zon had gedronken en ik wat korenwijn. Even herinnerde ik me hoe ik een babysitter een paar weken daarvoor licht beschonken had afgelost en zij met zorg in haar stem had verklaard: ‘Ik heb je drie keer gebeld, ik dacht dat je dood was.’

De dood en de babysitter, ook een aardig gedicht. ‘Ik ben niet dood,’ had ik geantwoord, ‘ik ben alleen wat verlaat. Excuses, het zal niet meer gebeuren.’

In de Staalstraat zei ik tegen Louise de Mercy-Argenteau, die overigens bestaan heeft, van Belgische afkomst was en hoogbegaafd, zeg maar gerust een genie: ‘We moeten straks proberen de babysitter waardig tegemoet te treden.’

Zoals menig gravin had ook deze geldzorgen. Mijn favoriete anekdote over gravinnen en geld betreft het liefdesobject van Balzac, eveneens een Russische gravin. Balzac moest zich ongans schrijven om de onkosten van de gravin te dekken, ongeduldig wachtend tot haar wettige echtgenoot de pijp uit zou gaan, toen ze eindelijk getrouwd waren duurde het niet lang of de gravin stierf zelf. Verlangen is prachtig, soms heb je er weinig aan.

Hoogtepunt van de avond was het ballet Simple things. Eens te meer werd duidelijk dat dans en humor elkaar niet uitsluiten.

Daarna begon de ontnuchtering.

Tegen de tijd dat wij thuiskwamen en de babysitter hartelijk bedankten waren we weer onszelf.

Nee, zonder een metamorfose per maand zou er weinig aan zijn, aan het leven.