De vreemdgaande BN’er is de pineut in het juice-tijdperk. Waar bemoeien wij ons mee?

Door de opkomst van online roddeltantes en juicekanalen wordt de overspelige BN’er vaker gesnapt en op het schavot gebracht. Wat zegt dit over ons denken over vreemdgaan, en wie is hiermee geholpen?

Eerst klinkt er gesnik op een geluidsopname. ‘Ik heb net Tanja gesproken’, zegt een geknakte stem. ‘Ik zit er echt doorheen man. Dit komt niet goed.’ Dan een vette schaterlach van Jan Roos, de helft van het presentatieduo van juicekanaal @Roddelpraat. ‘O, wat erg’, gilt Roos het uit.

De stem is van acteur Charly Luske. Hij vraagt Roos en diens roddelmaatje Dennis Schouten om mededogen, maar de roddelaars zijn onverbiddelijk; de dorstige privéberichtjes tussen de 43-jarige acteur en een 20-jarige vrouw die in handen zijn van het duo, worden vandaag glunderend besproken, net als Luskes smeekbede.

Luske is op dat moment dertien jaar getrouwd met actrice en presentator Tanja Jess, met wie hij twee kinderen heeft. ‘Officieel: door @Roddelpraat is het eerste BN’er-huwelijk van Nederland verbroken!’, zegt Roos’ collega Dennis Schouten, ‘Proost!’ Jan Roos: ‘Proost!’ Even later: ‘Ja vriend, zelf gedaan toch? Ik heb daar geen medelijden mee! Ik heb wel medelijden met Tanja Jess!’ Zet bekakt stemmetje op: ‘O nee, toch niet.’

Schandpaal

Op juicekanalen, de online oorden waar juice oftewel roddels worden gedeeld, wordt sinds pakweg een jaar de ene na de andere bekende en doorgaans mannelijke Nederlander aan de schandpaal genageld wegens vermeend overspel: dj Martin Garrix, zangers Simon Keizer en Waylon, schaatsers Koen Verweij en Kjeld Nuis, presentator Jamie Trenité, oud-voetballer Resley Stjeward en zanger (en zoon van) Luca Borsato. Soms gaat het over één affaire, soms over een verslaving aan escorts of het versturen van hitsige berichten naar (jongere) fans. Soms is er rook, soms is er vuur, en soms is er een brandende tankwagen. Van zanger Waylon lekten screenshots uit van zijn overspeligheden tijdens de zwangerschap van zijn vrouw – er volgde een roddelexplosie.

De kanalen speuren actief naar dit soort ‘nieuws’ en roepen hun volgers op vermoedens, verhalen en bewijzen te delen: ‘Wij hebben al even geen cheater alert meer gedaan, dus here we go! Heb jij nog een verhaal over een BN’er die zijn of haar partner niet trouw is? Slide in onze DM’, schrijft het Instagramaccount @Juicechannel in augustus op Instagram.

Wordt er zo’n ontrouwe hond gevonden, dan volgt een inmiddels voorspelbare cyclus: het overspel wordt onthuld met de bonnetjes (screenshots of ander bewijsmateriaal) erbij en het publiek verlustigt zich aan de genante details, of gaat over tot een soort socialemediasteniging. De BN’er komt hierop vaak met vage en plichtmatige excuses op zijn Instagramkanaal, een tekst waarin woorden als ‘demonen in mijn hoofd’, ‘domme fout’, ‘issues’, ‘seksverslaving’ en ‘therapie’ voorkomen. Waylon noemde zichzelf een ‘lul’. ‘Het enige wat ik kan zeggen tegen mezelf is dat ik hulp moet zoeken voor de demonen in mijn hoofd.’ Ook Charly Luske schreef daags na de Roddelpraat-aflevering zijn Insta-excuses: ‘I fucked up. En dat spijt mij enorm. Ik werk al langere tijd aan mijn issues, maar helaas ben ik er nog niet.’

Geen genade

Vreemdgaan is volgens de roddelkanalen een overzichtelijk verhaal van daders en slachtoffers: hij moet zich diep schamen, en zij moet vlot haar koffers pakken. Of zoals de prominentste juicevlogger Yvonne Coldeweijer ‘adviseert’ aan Tanja Jess: ‘Beste Tanja, als je je man aanziet voor beschadigd/ziek, plaats je hem in een slachtofferrol (...) Je moet je eigen man altijd voor vol aanzien en dus wel gewoon keihard laten vallen.’

De onverbiddelijke toon staat haaks op een andere tendens van de afgelopen jaren, waarin er juist meer openheid kwam over de lasten van strikte monogamie en de aardigheid van alternatieve relatievormen. Intussen leek er ook meer empathie te ontstaan voor overspeligen, onder invloed van de Vlaams-Amerikaanse psychotherapeut Esther Perel, die in haar bestseller Liefde in verhouding de vreemdganger een menselijk gezicht geeft. Volgens Perel is er een spanningsveld tussen veiligheid en erotiek: enerzijds zoeken we geborgenheid en zekerheid in een relatie, anderzijds spanning. Relaties zijn vanwege deze tegenstrijdige verlangens ingewikkeld, en lastig te beoordelen van buitenaf, is haar populaire boodschap.

Maar in het universum van de juicekanalen is er geen genade voor de vreemdganger: hij (en heel soms zij) is een ‘vieze cheater’ en ‘walgelijk’. Waar komt deze trend van publieke afrekening vandaan? Waarom worden wij plots getuige van de excuses tussen huwelijkspartners? Wat zegt dat over de maatschappelijke blik op monogamie?

Onafhankelijk

‘Ik vind vreemdgaan gewoon echt niet kunnen’, zegt Dephlin Jacobs, mede-oprichter van het account @JuiceChannel (195 duizend volgers), dat de kwestie-Waylon aanzwengelde. De 19-jarige roddelaar, die naast zijn juicekanaal in een kledingwinkel werkt, aarzelt dan ook niet als hij via een van zijn bronnen berichten krijgt over een vreemdganger. ‘Het moet natuurlijk wel echt kloppen, maar dan zetten we het online. Ik, spijt? Waarom zou ik? Ik ben toch niet degene die vreemdgaat? Mensen hebben het recht om ervan te weten als hun partners vreemdgaan, en het is gewoon de keerzijde van beroemd zijn dat je dan wordt gesnapt.’ Yvonne Coldeweijer, met 624 duizend volgers de groothertogin van de juice, reageerde niet op een interviewverzoek, maar in gesprek met Beau Monde zei ze: ‘Ik kan er niet tegen als mensen de boel oplichten. Ik wil gewoon dat iedereen de waarheid vertelt.’

De nietsontziende houding van online-roddelaars heeft volgens Baldwin van Gorp, hoogleraar journalistiek en communicatiemanagement aan de KU Leuven, alles te maken met hun onafhankelijkheid. ‘Wat de juicekanalen vleugels geeft, is dat ze ongehinderd kunnen inspelen op onze behoefte aan leedvermaak en verontwaardiging, en ze tegelijkertijd geen professionele relaties hebben tot die sterren die ze door het slijk halen’, zegt hij via Zoom. ‘Dat in tegenstelling tot de meer traditionele roddeljournalistiek, die een wederzijdse afhankelijkheid heeft met bekendheden – de juicekanalen hebben de sterren niet nodig.’

De verhouding tussen sterren en de boulevardpers kantelde een jaar of tien geleden door de opkomst van sociale media, waardoor bekendheden voor hun pr zelf meer controle kregen over hun imago. ‘Je kunt het als een journalistieke taak opvatten om door die perfecte imago’s heen te prikken’, zegt Van Gorp.

Invloed

De harde roddelcultuur scoort: de vijf grootste juicechannels hebben tussen de 136 duizend en 624 duizend volgers en zijn sinds het begin van 2021 explosief gegroeid. En juicekanalen hebben invloed, zo bleek uit onderzoek van online marketingbureau Seeders. Zo zochten mensen in de eerste vijf maanden van dit jaar gemiddeld ruim 25 duizend keer per maand naar Waylon op Google, en in juni – nadat talloze bladen over zijn vreemdgaan berichten – 306 duizend keer.

De juice borrelt vanuit de juicekanalen ook naar boven in de meer reguliere media. Zo probeerde Eva Jinek in haar talkshow onlangs op enigszins respectvolle wijze geruchten over vreemdgaan aan een gehard glimlachende Nick en Simon voor te leggen. Ook boulevardprogramma’s als RTL Boulevard en Shownieuws ontkomen er niet aan de juice van Instagram en YouTube te bespreken.

Maar waarom deze hyperfocus op vreemdgaan? Volgens Linda Duits, onderzoeker gender- en mediastudies aan de Universiteit Utrecht, heeft dit alles te maken met de invloed van de #MeToo-beweging. ‘Roddelen heeft als functie dat we met elkaar vaststellen wat gepast en ongepast gedrag is. Ik denk dat we in een periode zitten waarin mannelijkheid onder een vergrootglas is komen te liggen, en veel mensen de mond vol hebben van giftige mannelijkheid, zonder dat duidelijk is gedefinieerd wat we er wel en niet mee bedoelen. We zijn aan het inventariseren welk gedrag we wel en niet oké vinden, en het overspel van deze bekende Nederlandse mannen behoort tot die discussie.’

Duits ziet dat de oordelen over dit soort situaties zijn verschoven: ‘Vroeger was het oordeel over groupies bijvoorbeeld hard: dat waren de sletten, en de rocksterren de goden. Nu zie je dat de fans die in de rij staan voor deze mannen buitenspel blijven, en de mannen zich juist moeten verantwoorden. We zijn ook veel minder tolerant over leeftijdsverschillen. Maar in die reflectieruimte die is ontstaan over deze kwesties, vergeten velen dat er echte mensen betrokken zijn bij deze schandalen.’

Leedvermaak

Tila Pronk, universitair docent psychologie en ‘liefdesonderzoeker’ aan de Tilburg University, is niet blij met het online gesprek over vreemdgaan. ‘Ik vind het problematisch, omdat juicekanalen van vreemdgaan een heel simpel narratief maken. Er is een dader en een slachtoffer, en wij zitten als toeschouwers op de tribune alle appverkeer en berichtjes te lezen, en daarover te oordelen. Dat terwijl de realiteit van een relatie zelden zo simpel is, en gedrag altijd situationeel.’

De juicekanalen varen vooral op leedvermaak, zegt Pronk, ‘de nare behoefte van de mens om anderen van hun voetstuk te zien vallen. En dat heeft te maken met ons gevoel van eigenwaarde: dat ontlenen we aan vergelijkingen met anderen. Vooral als machtige mannen vallen, die hoog staan op de maatschappelijke ladder en een smetteloze reputatie hebben, dan geeft dat een lekker gevoel.’

Schadenfreude komt overigens niet zozeer voort uit afgunst. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat leedvermaak vooral voortkomt uit een gevoel van onrechtvaardigheid, het idee dat mensen die onterecht werden bewonderd, nu hun verdiende straf krijgen. Dat gevoel wordt aangemoedigd door de manier waarop juicekanalen praten over vreemdgaan: met dezelfde verontwaardiging als bij grensoverschrijdend gedrag en dezelfde focus op mannen met macht. Ook de publieke excuuspostjes van BN’ers doen denken aan de verklaringen van ‘gevallen’ mannen die werden beschuldigd van misbruik.

Kanaries in de kolenmijn

Rondom seriële vreemdgangers lijkt soms het motto ‘waar rook is, is vuur’ te hangen: wie veelvuldig vreemdgaat, heeft misschien meer op zijn geweten. Dat bleek immers ook bij Ali B. en Marco Borsato, die eerst door juicekanalen @Lifeofyvonne en @Roddelpraat werden beschuldigd van vreemdgaan, en toen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurde vóór de uitzending van Boos! over de misstanden bij The Voice. @JuiceChannel beweerde als eerste dat Thijs Römer misbruik zou hebben gemaakt van een minderjarige fan. Inmiddels liggen er drie aangiftes tegen de acteur.

Dat de kanalen in deze zaken iets op het spoor bleken verleent ze legitimiteit, alsof zij inzake misdragingen van machtige mannen de kanaries in de kolenmijn zijn. En net als bij de #MeToo-beweging, ziet deze onlinecultuur er een taak in om een soort compensatie te leveren, om te straffen wat officieel niet (of vaak niet) is bestraft.

Een vervaging tussen de perceptie van promiscuïteit en grensoverschrijdend gedrag, ziet de Leuvense hoogleraar Van Gorp ook in België. In een onderzoek vergeleek hij twee spraakmakende Vlaamse mediazaken met elkaar: de zaak Bart De Pauw, waarin een bekende presentator door medewerkers werd beschuldigd van stalking, en de spraakmakende affaire waarin seksfilmpjes van bekende Vlamingen werden gelekt. ‘Die mannen waren misschien overspelig, maar ze deden niemand kwaad. Maar het gekke was: de morele verontwaardiging was vele malen groter dan bij de zaak-De Pauw. Sommigen zagen zelfs een complot: waarom werd De Pauw wel veroordeeld en kwamen deze mannen niet voor de rechter? Mensen zagen het onderscheid niet goed tussen wat ze moreel afkeuren, en wat strafbaar is.’

Daarnaast denkt Van Gorp dat de excuuscultuur die bij #MeToo hoorde ook bijdraagt aan de verwarring. ‘Ik denk dat veel mannen zo zijn geschrokken van de schandalen, dat ze willen voorkomen dat hun carrières schade oplopen, en daarom diep door het stof gaan. Maar daarmee bevestigen ze onbedoeld ook het beeld dat ze iets hebben gedaan waarvoor ze hun excuses moeten aanbieden aan de wereld.’ Linda Duits is ‘gefascineerd’ door al die online schuldbetuigingen. ‘Dat hebben we niet eerder gezien. Vroeger schreven de roddelbladen dat André Hazes senior vreemdging, hij reageerde dan gewoon niet. Maar door de aard van sociale media zijn sterren veel dichter bij hun publiek komen te staan, en verwachten mensen sneller een reactie.’

Steven Brunswijk

Zo vond comedian Steven Brunswijk dat hij wel met een statement móést komen, toen een filmpje van hem online verscheen, waarin hij stond te zoenen met een onbekende vrouw. ‘Weet jouw vrouw hiervan?’, schreef Yvonne Coldeweijer erbij. Was hij niet twee weken eerder getrouwd met zijn Ayla? Brunswijk wist de juice rondom zijn relatie spitsvondig kalt te stellen. ‘Klopt’, maakte hij op droge toon bekend op zijn Instagrampagina, ‘Ayla stond ernaast en zoende zelf ook met een ander. Jammer dat je tegenwoordig gedwongen wordt om als bekend persoon je privéleven te bespreken. Maar ja, het is wat het is. Het was in ieder geval erg gezellig geworden met z’n viertjes.’

‘Ik werd van van alles en nog wat beschuldigd’, zegt Brunswijk telefonisch. ‘Als ik niks zou zeggen, zou dat betekenen dat vrouwen geen kaarten meer zouden kopen voor mijn shows, dat mensen mij uitschelden op Instagram. Dus ik moest wel reageren.’ Brunswijks reactie kon op veel bijval rekenen.

Liefdesonderzoeker Tila Pronk vraagt zich af of zich in dit verhitte gesprek over vreemdgaan een strenger wordende norm aftekent. ‘De gesprekken over monogamie en overspel zijn de laatste vijf jaar erg veranderd, maar dat beperkt zich nog tot de randstedelijke elite’, zegt Pronk. ‘Ik zie het ook bij jonge mensen, vooral studenten die ik spreek zien monogamie niet altijd meer als vanzelfsprekend.’

Toch heerst bij het gros van de Nederlanders nog een veel behoudender beeld van relaties, zegt Pronk. ‘Die zijn monogaam, overspel is de nekslag voor een relatie en vreemdgaan is moreel verwerpelijk. De veroordelende toon op de juicekanalen zie ik daarbij als een erg Amerikaans verschijnsel, en de aantrekkingskracht zit hem erin dat er een maakbare, controleerbare wereld wordt neergezet waarin we allemaal perfect zijn, en misstappen keihard worden afgestraft. Daar putten veel mensen een gevoel van veiligheid uit.’

Schadelijk

Hoewel de juicekanalen de indruk wekken met hun onthullingen op te komen voor bedrogen vrouwen, zijn de gevolgen voor die vrouwen niet onverdeeld prettig. ‘Soms zitten er positieve effecten aan de onthullingen van juicekanalen’, zegt Pronk. ‘Bijvoorbeeld bij de berichten over geweldpleging door Lil’ Kleine, is het goed dat juicekanalen het nieuws openbaarden. Het slachtoffer, Jamie Vaes, gaf zelf aan dat ze blij was dat het naar buiten kwam, omdat ze anders de relatie niet had kunnen beëindigen, maar ik zie dat als een bijproduct van een verder heel schadelijke ontwikkeling. Want ook voor haar geldt: het was toch fijner geweest als ze deze beslissing in de intieme sfeer had kunnen nemen.’

Wat Pronk het kwalijkst vindt, is hoe mensen naar het slachtoffer wijzen. ‘Ze zeggen dingen als: ze is gek als ze bij hem blijft. Ik vind dat een vorm van victim blaming, en mensen oordelen alleen maar zo sterk om de illusie hoog te houden dat zij zelf in een veilige werkelijkheid leven.’ Bibi Breijman, de vrouw van Waylon, zei in een reactievideo: ‘Ik durfde niet naar buiten. Je denkt bij alles: oh, ze gaan een foto van me maken en doorsturen naar een juicechannel. Dan gaan ze weer een roddel verzinnen of iets lelijks over me posten.’

Duits wil nadrukkelijk geen apologeet zijn voor het roekeloze gedrag van sommige van deze mannen. ‘Maar er ontstaat op die juicekanalen wel een holier than thou-sfeer. Er zijn zoveel mensen die in monogame relaties zitten en toch foute berichtjes sturen naar een ander. Wat ook onbesproken blijft, is dat veel meiden het ontzettend interessant vinden om contact te hebben met een BN’er. Vaak is er een soort spel gaande, maar daarover wordt niet gepraat. Ik vind het daarbij angstaanjagend dat juicekanalen beweren overal spionnen te hebben, en mensen die vaak dicht bij deze bekendheden staan deze verhalen lekken. De surveillancemaatschappij is echt in een hogere versnelling gekomen.’

Juice-accounts richten hun pijlen vooralsnog op BN’ers. Maar ze blijken een inspiratiebron: nieuwssite NH Nieuws meldde in juni dat de stad Alkmaar een primeur had, Juicechannel Alkmaar, een anonieme Instagrampagina die roddels verspreidt over vreemdgaande stadgenoten: ‘Welk meisje zag het vreemdgaan van haar vriend door de vingers voor een reis naar Aruba? Vanavond reveal’. Het account doet denken aan Amerikaanse sites als ShesAhomewrecker en Cheaterville, waar onbekende Amerikanen worden geschandpaald wegens vreemdgaan. Het anonieme account werd na de publicatie van de lokale nieuwszender verwijderd. Dephlin Jacobs van @JuiceChannel had nog nooit van een lokale variant op een juicekanaal gehoord. ‘Maar dat lijkt me echt leuk, dat zouden we hier in Nijmegen zo kunnen beginnen!’ Op de vraag of hij niet bang is om ooit zelf op zo’n kanaal terecht te komen, zegt hij: ‘Nou, wij delen veel uit, dus als dat gebeurt, moet ik ook incasseren. Het is wel zo dat ik nu al bij het uitgaan echt oplet met wat ik doe, want voor je het weet word je gefilmd.’