De vraag die een antwoord op alles is: hoe kan dat nou?

Het schijnt dat ‘de geesten’ in Den Haag ‘rijp’ zijn om iets aan de scheefgroei te doen. Da’s niks te vroeg, maar de VVD’er die al eeuwen premier is wekte niettemin de indruk dat het verschijnsel onlangs rauw op zijn dak is gedonderd: ‘Er zijn verschillen in vermogensverdeling waarvan je zegt: hoe kan dat nou?’

Ik scheur in tweeën als ik zoiets lees. Wat de ene kant denkt is helaas niet publicabel. U kunt er eventueel Delacroix’s beroemde schilderij van de Franse volksopstand bij visualiseren, dan ben ik, een tikje hoogmoedig wellicht, die vrouw met de vlag en de ontblote borst. De andere kant is juist jaloers. Zo’n verendek waar elk druppeltje verantwoordelijkheid moeiteloos van afglijdt, wat moet dat comfortabel zijn!

Gewoon geen column inleveren, pompidommend alle alarmsignalen van de redactie negeren, en de volgende dag verbijsterd het kantoor van de hoofdredacteur binnenvallen: ‘Zeg Pieter, op de voorpagina staat een lege plek waarvan je zegt: hoe kan dat nou?’