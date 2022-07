De Volkskrant-huisdichter over Remco Campert

Johnny Ceres Beeld Volkskrant

In de campert

Was ik in Campert



Reed ik weg om

Verstaanbaar te blijven

En nam je me mee

Naar een hoger plan

Je poëtische stem was

Als zachte regen

Als een trompet

Licht gedempt

Het hardop aftellen liet

Je aan een ander over.

(Sedert 2014 maakt Johnny Ceres Jr. zijn zomerse variant als huisdichter van de Volkskrant, In de campert, over belevenissen dan wel poëtische inzichten onderweg, in de camper. Door hem de campert genoemd, als ode aan Remco Campert.)