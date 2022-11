‘De verslaafde ouders lieten hun baby ’s nachts alleen’

‘Alle politiemensen hebben een plek die hen doet terugdenken aan een bijzonder incident. Bij mij is dat een stukje lopen van mijn huis hier in Leusden. Elke keer als ik langs dat appartement loop, denk ik aan die ene nacht.

‘We kregen een melding over een man en vrouw, beiden zwaar heroïneverslaafd, die een baby hadden gekregen. Om die verslaving te bekostigen, prostitueerde de moeder zichzelf. Volgens de melder liet dat stel die baby ’s nachts alleen.

‘Mijn collega Marcel en ik hadden een woning tegenover hun appartement geregeld, en gingen dat stel observeren. Rond half 11 ’s avonds zagen we ze allebei naar buiten komen, in een auto stappen en wegrijden. Wij reden er in een onopvallende auto achteraan. Ze stopten in Utrecht aan de Europalaan, die destijds ’s avonds veranderde in een tippelzone.

‘De vrouw stapte uit en ging daar langs de weg staan, die man parkeerde zijn auto iets verderop, en bleef op haar wachten, als een soort beschermer, of pooier, of hoe je het noemen wilt. Toen we zagen dat zij met klanten meeging, reden wij terug naar hun huis in Leusden.

‘Met een koevoet wrikten we een zijraam open. Ik klom naar binnen en stond meteen in de slaapkamer waar een baby van een paar weken oud in een bedje lag te slapen, een meisje. Er was geen babyfoon, niemand thuis, niks. Toen gingen voor ons alle alarmbellen af.

Ik dacht: de Kinderbescherming durft vaak niks, die is niet getraind om naar binnen te gaan, dus ik zet die ouders voor het blok. Ik schreef een briefje aan ze: ‘Kind is mee met de politie, meld je op bureau Amersfoort.’ Daarna wikkelde ik het kindje in een deken en ging er door de voordeur mee naar buiten. Onderweg naar het adres hadden we de hulpofficier al gebeld, die steunde ons.

‘Ik was toen zelf vader van drie kleine kinderen. Die baby sliep bij mij op schoot, terwijl Marcel naar het ziekenhuis in Amersfoort reed. Daar meldden we ons midden in de nacht op de kinderafdeling. Het afdelingshoofd zei: ‘Laat haar vannacht maar hier, dan kijken we morgen wel verder hoe we dit gaan oplossen.’

‘Terug op het bureau meldden die ouders zich daar om 3 uur ’s nachts, in paniek, maar ook woedend. Je wist meteen dat ze verslaafd waren: ze stonken verschrikkelijk. Zo erg, ik kan dat niet omschrijven, naar oud zweet, viezigheid, naar verrotting. Echt misselijkmakend. Niet te harden.

‘We ontvingen ze in een verhoorruimte en legden uit: we weten dat jullie verslaafd zijn, jullie laten een baby alleen, dat is onverantwoord, daar treden wij tegen op. We zeiden niet waar het meisje was, je wilt niet dat ze in het ziekenhuis stampij gaan maken. We hebben die verhoorkamer drie dagen moeten luchten om de stank eruit te krijgen.

‘Ik wist dat die vrouw uit een goed gezin kwam. Een heel mooie vrouw, goed opgevoed, ouders met een prima baan, een goed inkomen. Die griet loopt tegen een foute gozer aan en is samen met hem de goot in gegaan. Dieptriest.

‘Daardoor heb ik me gerealiseerd dat het heel belangrijk is waar je wieg heeft gestaan. Ik heb weleens verdachten voor me gehad van wie ik dacht: als ik in die wijk was opgegroeid, had ik misschien niet aan deze kant van de tafel gezeten. Niet elke boef is een klootzak. Het is heel afhankelijk van waar iemand is opgegroeid.

‘Ik kom zelf uit een groot katholiek gezin met elf kinderen. Mijn vader is vroeg overleden, ik was 4 jaar. Dan staat je moeder er alleen voor. Ik woonde in een klein rotdorpje, iedereen kende elkaar en hielp elkaar in zo’n moeilijke situatie. Als ik iets verkeerds deed, stond er altijd wel iemand te kijken die me een schop onder m’n kont gaf en zei: jochie, zo doen we dat niet.

‘Ik denk dat wij het leven van die baby een belangrijke wending hebben gegeven, haar wiegje stond op een heel foute plek. Het meisje is door Jeugdzorg bij haar opa en oma geplaatst, ze zal nu 22 jaar zijn. Ik ben benieuwd hoe het met haar gaat. Als wij haar destijds niet hadden weggehaald, was het zeker fout gegaan: verwaarlozing, ondervoeding, ziekte. Ze was onmiskenbaar beschadigd geraakt, misschien had ze het niet overleefd.

‘Ik had er geen enkele moeite mee de baby bij die ouders weg te halen. Ik denk weleens dat de politie in dit soort gevallen doortastender mag optreden: hup! Ga naar binnen, denk ik dan. Zo was er eens een incident in Rotterdam waarbij binnen iemand langdurig schreeuwde terwijl de politie voor de deur stond en zei: ‘Volgens de wet mogen wij niet naar binnen.’ In noodgevallen mag het wel, op basis van artikel 3 van de Politiewet: hulpverlenen aan hen die dat behoeven. Wacht niet tot het te laat is. Doe wat je moet doen.’