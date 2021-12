‘De verhalen van mijn vriendinnen vormen mijn blik op de wereld’

Beeld Anna Boulogne

In de Hongerwinter (1945) trokken Suzanne Couperus (94) en haar zusje vanuit de ouderlijke woning in Soest naar Overijssel om eten te vragen bij de boeren. ‘We kregen een zakje aardappelen en spek. Door het eindeloze lopen kregen we blaren, en mijn zusje werd ziek. In Hoevelaken bood een Duitser op een kar ons een lift aan. Doen we niet, zeiden we tegen elkaar, straks worden we kaalgeschoren. Maar zijn aanbod was toch te aanlokkelijk. We reden mee tot Amersfoort, stapten af en wandelden terug naar huis.’

Na de oorlog verhuisde Suzanne, geboren in Nederlands-Indië, naar Engeland en werd au pair. Ze ontmoette een piloot van de RAF, die haar een luchtdoop gaf met de Tiger Moth, een dubbeldekker. ‘Waarom ga je niet vliegen?’, vroeg die. Tezelfdertijd leerde ze een andere piloot kennen, ‘Coup’, en viel voor hem. Hij werd piloot bij KLM, Suzanne stewardess. Tot ze trouwden: automatisch volgde haar ontslag. Suzanne kreeg een dochter, vond opnieuw werk als stewardess bij Martinair. Nam ontslag toen haar weerspannige dochter haar harder dan de passagiers nodig had en vloog later als passagier talloze keren mee op Coups vluchten. Naar Johannesburg, Alaska, Tokio.

Aan het einde van Coups carrière – hij vloog na zijn pensioen bij KLM nog vier jaar voor Surinam Airways – wilde het echtpaar een huisje bouwen bij Paramaribo. Maar Boutserse greep de macht, twaalf tegenstanders werden vermoord. Suzanne vluchtte, dollars in haar koffer, en behangen met juwelen van een vriendin die voor gevaar had gewaarschuwd en ook weg moest. ‘Pas na een week logeren bij die vriendin kon ik uit Suriname vertrekken. Op het vliegveld prikte een soldaat zijn geweerloop tegen me aan.’

Beeld Anna Boulogne

Moet je op anderen vertrouwen om moeilijke situaties te overwinnen?

‘Ja, er was altijd iemand die me erdoorheen hielp. Toen we hier terug waren, zijn we op een woonboot in Loenen aan de Vecht gaan wonen en achttien jaar later in Workum – Coup was een echte Fries, een verwoed zeiler. Ik was er doodongelukkig, Workum accepteerde me niet. Ik zag er goed uit, ik maakte me op, was modern. Maar ik sprak geen Fries – iedereen blééf maar Fries tegen me praten.’

Uiteindelijk verhuisde het echtpaar naar Harlingen, op aanraden van een (latere) vriend die daar woonde. ‘Hij zei: ‘Harlingen is een havenplaats, dat is niet zo provinciaals.’ Eerst was ik ook daar niet gelukkig, het westen bleef trekken. Maar Coup zei: ‘We hebben het wad om te zeilen, een fijn huis en ik heb jou erin.’ Toen bedacht ik: als we weggaan, ontneem ik mijn man zijn vreugde.’

Je moet je gevoel volgen, maar dus niet altijd?

‘Niet impulsief. Uiteindelijk ben ik in Harlingen helemaal thuis geraakt. Ik leerde het hoofd van de Hema kennen en heb met haar, en vervolgens steeds meer vrouwen, vriendschappen opgebouwd. In 2008 is Coup overleden. Ik mis hem, zeker nu ben ik vaak eenzaam. Maar ik heb véél vriendinnen, allemaal jonger dan ik. Mijn deur staat altijd open, ze vormen met hun verhalen mijn blik op de wereld. ’

Ook in Harlingen kun je dus tevreden zijn?

‘We vonden het destijds vreselijk dat we niet in Suriname konden blijven. Maar wat ik daar en in mijn jeugd ook in Indië heb geleerd, is dat je niet veel nodig hebt om gelukkig te zijn. Ik heb nu nog maar weinig luxe. Gewoonlijk dineer ik eens per twee weken met mijn dochter in een restaurant, nu lunchen we. Moeilijke dagen gaan altijd weer voorbij. Ik word de volgende ochtend wakker en denk: mooi weer vandaag.’