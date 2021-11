De VanMoof-fiets stond daar nogal asociaal, totdat een boos scooterjoch hem bij zijn dofzwarte lurven pakte

Tegenover de kop van de Albert Cuypmarkt, bij de ingang van de McDonald’s, stond ik boodschappen in mijn fietstas te laden toen er een bezorgscootertje aan kwam knetteren, bemand door een beige jongen met boze ogen onder fraai getekende wenkbrauwen.

Hij stapte af en beende woedend naar een inderdaad nogal asociaal geparkeerde fiets. Het was een VanMoof-fiets, die in zijn sjieke eentje diagonaal de plaats stond in te nemen van twee hardwerkende scooters. Zo’n VanMoof kost minimaal 2.000 euro, maar dan heb je ook wat: een elektrische fiets met een hoop kapsones.

Het scooterjoch greep de VanMoof zonder plichtplegingen bij zijn dofzwarte lurven en kwakte hem tegen een boom. De fiets reageerde daarop zoals al die VanMoofs doen: hij gaf een gealarmeerd geluid, een soort blaf gevolgd door een reeks piepjes. Je hoort het de hele dag in de stad. Niemand kijkt er meer van op.

Maar kijk, de eigenaar van déze fiets kwam toevallig net uit Duikelman, de speciaalzaak in keukenspullen. Het was een lange man van een jaar of 30 met een zelfverzekerd heersersgezicht boven een donkerblauwe zeiljopper van onberispelijke kwaliteit. In zijn hand had hij een papieren Duikelman-tasje. Hij had vast iets bespottelijks aangeschaft, een roestvrij stalen oesterhandschoen van 120 euro bijvoorbeeld. (Een normaal mens gebruikt een theedoek.)

Hij zag zijn fiets onheus bejegend worden, stapte op het scooterjoch af, en sprak op hoge toon met een werkelijk nogal geprivilegieerde tongval: ‘Zeg, doe effe normaal man!’ Ik verwachtte een ‘Doe zelf normaal’, maar dit waren Wilders en Rutte niet. ‘Kanker op met je kankerfiets, kankerhond’, riep het joch, hees van haat, en verkocht de VanMoof een rotschop op de koop toe. Nog meer blaffen en piepen.

‘Nou ja, kom óp man!’, riep de zeiljopper. ‘Waar is dat nou voor nodig?’ Hij keek ongerust naar het joch, dat met strakke kaken en smeulende ogen terugkeek. ‘Je kankermoeder’, was het antwoord. Dat leek mij voor de zeiljopper hét sein om de aftocht te blazen, maar hij bleef doorjammeren: ‘Ik begrijp dat mijn fiets een beetje in de weg stond maar dan kun je toch ook gewoon voorzichtig...’

Het joch zette nog een stapje dichterbij en spuugde trefzeker naar de fiets. Het was een gigantische fluim, de trots van de ervaren kettingroker. Daar lag hij, groen en glanzend, zachtjes lillend in de herfstwind, op dat comfortabele luchtveringszadel van de VanMoof.

‘Ik ga de politie halen’, zei de zeiljopper met trillende stem. Daar ging hij al, zijn onteerde fiets aan de hand, een eindje van zijn lichaam, met het oog op die fluim.

Het joch lachte. De politie? Ja, die zagen hem áánkomen.