Miek Koopmans

Het was een bericht zoals dat weleens opdoemt in ieders tijdlijn op sociale media. ‘Lieve mensen, ik ben vandaag niet op Twitter. Mijn prachtige leven is binnenkort voorbij, heb nu vooral rust nodig, zal hier af en toe nog even kijken, moeilijk om afscheid van jullie te nemen...’ Daarboven de foto van een roodborstje dat vanaf een boomtak schuin naar beneden blikt, het aardse gewoel overziend.

De tweet van Miek Koopmans van 7 april, 9.27 uur, sloeg bij haar 6.319 volgers in als een bom. Even tevoren nog had ze digitaal de gordijnen geopend met een welgemeend ‘Goedemorgen’ bij een boomklever op een stuk schors. Helemaal Miek Koopmans, zoals ze zich al jaren toonde op Twitter, met zelfgemaakte natuurfoto’s, meestal vogels. En dan ineens die fatale tweet. Uit de vele geschokte reacties blijkt dat haar volgers van niets wisten.

Knap: in het zicht van haar dood werd Koopmans geen moment larmoyant. Ze hield het bij twee haast nuchtere meldingen. Op 11 april stuurde Koopmans een nieuwe tweet. Haar laatste. Op een tak weer een roodborstje, dat nu naar de hemel keek. De tekst: ‘Totaal overdonderd door jullie hartverwarmende reacties, echt geen woorden voor, zo lief en zo tot steun, hartelijk dank lieve tweepers! wens jullie nog een lang en gelukkig leven, woensdag ga ik ‘slapen’...’

Twitter, soms het ‘open riool’ waar de zuurgraad van het afvalwater het hele stelsel aantast, is ook een kanaal waar warmte en empathie volop stromen. Die dagen, en zeker na Mieks overlijden op 13 april, gebeurde iets zeer eigentijds: een overledene werd – met honderden foto’s van roodborstjes #VoorMiek – beweend door mensen van wie maar weinigen haar gekend hebben. Zo groeide uit deze korte kroniek van een aangekondigde dood een nieuwe loot aan de stam van het publieke sterven.

Een van de reageerders was Ton in ’t Veld, oprichter en oud-hoofdredacteur van natuurblad Grasduinen (tegenwoordig Roots). Hij stelde op Twitter voor een bosje in haar woonplaats Amersfoort te laten vernoemen naar Miek Koopmans, ter nagedachtenis. Dat krijgt langzaam gestalte, laat hij weten. Heel goed heeft ook hij Miek niet gekend: het contact bleef bij enkele dm’s, persoonlijke berichten, over natuurkwesties.

Wat weten we over Miek? Niet veel. ‘Annemiek Koopmans-Habermehl. Bloemendaal, 3 maart 1947’, meldde de overlijdenskaart die haar partner Bart op haar Twitteraccount openbaarde. Haar man reageerde niet op verzoeken om informatie, zodat de buitenwereld het moet doen met haar digitale erfenis. Daaruit rijst het beeld van een tevreden, zo niet gelukkig mens, die ’s morgens de dingen groet.

Sinds haar digitale geboorte in 2012 stuurde ze meer dan 322 duizend berichtjes de wereld in, samen de omvang van een vuistdikke roman. Op haar Twitter-profiel zien we een levendige vrouw met glanzend blond haar en een brede glimlach, een felrode sjaal om haar hals. Achter haar beeltenis zat een torenvalkje op een tak. ‘Vrolijk’, was het eerste woord uit haar profieltekst, en dat tekende het karakter van haar tweets. Haar beste wensen (‘Goedemorgen tweepers’, of ‘Welterusten allemaal’) sloot ze doorgaans af met een trits emoticons als een hartje, een zonnetje, wat plantjes. ‘Morning Marianne, een heerlijke dag voor jou vandaag!’

Verdere trefwoorden: ‘Vogels, fotografie, flierefluiter, vegetariër, PvdD, natuur, dieren behalve spinnen! (grote).’

Een doodgewoon leven, zo te zien. Bij een pannetje kaasfondue: ‘Etentje vanavond met vrienden, dus ik laat jullie even in de steek. Fijne avond en straks welterusten!!!’ Niets bijzonders. En juist dat is het bijzondere, want desondanks betekende Miek iets voor velen. In alle eenvoud verlichtte ze het bestaan van duizenden, met enkel een puttertje, een kwikstaart of een lepelaar bij een welgemeend ‘Goedemorgen!’

Een topfotograaf was ze niet. De intentie volstond: de troost van schoonheid in de natuur. Elke dag een vogeltje, een bloem, een landschap; het kan genoeg zijn. Uit de honderden reacties: ‘Jij maakte de wereld zoveel mooier.’