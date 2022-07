De tragische GP van 1973 zou altijd zwaar op het gemoed blijven drukken van de joviale wedstrijdleider

Ben Huisman Beeld Andere Tijden

Ben Huisman haalde de Formule 1 terug naar Zandvoort. Maar juist in die race verongelukte een coureur dodelijk. En Huisman was de gebeten hond. Terwijl het circuit als superveilig gold.

Maandenlang hadden ze oliemaatschappijen, bandenfabrieken en horecabedrijven afgelopen om ze te strikken als geldschieter. Het verouderde racecircuit van Zandvoort moest op de schop, wilde de Grand Prix voor Nederland behouden blijven. De struiken groeiden op de baan, de gemeente Zandvoort wilde het circuit sluiten. De joviale Huisman had altijd een goed verhaal. Met hem was het binnen drie minuten lachen geblazen en was het ijs snel gebroken. Ze hadden een paar miljoen gulden opgehaald, vertelt Johan Beerepoot, net als Huisman een icoon van de Nederlandse autorensport.

Het lachen verging Huisman en Beerepoot op 29 juli 1973, de dag dat Zandvoort was teruggekeerd op de Formule 1-kalender. In de achtste ronde kreeg Roger Williamson een klapband, sloeg over de kop, zijn auto vloog in brand en de Brit kwam om in de vlammen. De brandweer en andere hulpverleners waren er te laat bij. Wedstrijdleider Huisman was de gebeten hond, waarom had hij de race niet stilgelegd?

Beerepoot: ‘Ongelukkiger kon het niet. Het circuit voldeed aan de laatste veiligheidseisen. De veldtelefoon van de baancommissaris haperde, daardoor is Ben veel te laat op de hoogte gesteld. Andere coureurs dachten dat Williamson uit zijn auto was gekropen. Zij zagen een coureur bij de auto staan en verkeerden in de veronderstelling dat hij het was.’

Die coureur was David Purley, een goede vriend van Williamson. Hij was onmiddellijk gestopt toen hij de brandende auto zag, was uit zijn bolide gesprongen en deed verwoede pogingen om zijn vriend te redden, terwijl de andere coureurs voorbij raasden. Het mocht niet baten en Purley droop in tranen af.

Een Titanic-geval, noemde Huisman het later. ‘Het nieuwe schip dat niet kan zinken. Het nieuwe circuit dat superveilig is.’ Na dat seizoen legde hij zijn functie neer. De tragische race zou altijd zwaar op zijn gemoed blijven drukken, staat in een in memoriam op de site van HARC, de Historisch Auto Ren Club.

Zonder medeweten van zijn ouders begon Huisman in 1964 met racen in de BMW 700 van zijn vader. Die kwam daar pas achter toen hij crashte en de pers erover schreef. Hij probeerde het daarna in formuleauto’s en met de Mini Cooper S, werd al snel assistent-wedstrijdleider en niet veel later wedstrijdleider.

In 1975 ging Huisman, die zichzelf een middelmatige coureur noemde, weer rijden toen de historische autosport in Nederland van start ging. Met zijn Lister Jaguar YOB575 boekte hij vele overwinningen. Beerepoot: ‘Een beest van een auto met een achtcilinder motor en veel pk’s. Geen stuurbekrachtiging, geen rembekrachtiging, alleen mannetjesputters houden hem in bedwang.’

Huisman had een papierhandel in Elburg. De witte papieren tafellakens bij de Chinees kwamen allemaal van hem. Zijn zoons, Patrick en Duncan, werden allebei succesvol internationaal sportwagen- en toerwagencoureur. Dochter Vanessa racete verdienstelijk in de Citroën AX GT Cup.

Op de normale weg reed Huisman in een BMW 2002 Touring, de snelste van die serie. Het plaatje had hij eraf geschroefd om bestuurders van de 2000 zand in de ogen te strooien. Als ze bij een verkeerslicht stonden, trok hij razendsnel op, de bestuurder van de 2000 verbijsterd achterlatend.

Een Bourgondische man en een aanstekelijke verteller, wordt hij genoemd. Bij een verhaal dat hij afstak tijdens een diner in een hotel in Frankrijk, het gezelschap was afgereisd om een Renault Finale mee te beleven, was het de meeluisterende Franse kok die het hardste lachte. Na afloop vroeg Huisman verbaasd of de man Nederlands verstond. Dat bleek niet het geval, hij moest lachen om zijn mimiek.

Huisman overleed op 29 mei kort nadat hij met zijn echtgenote Nellie was verhuisd naar Spanje. Daar is hij in besloten kring gecremeerd. Hij werd 85 jaar.