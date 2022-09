De Teek sliste. Maar hij zoog zich ook vast in je balzak, als je even niet oplette

Mijn opdracht is vrij, ik mag gerust een recept voor pannenkoekjes met een vulling inleveren, of een weersvoorspelling. Maar ik maak het mezelf liever moeilijk, en kom aanzetten met een kentheoretische verhandeling over bijnamen. Vorige week lichtte ik al een filosofisch tipje van de sluier op. Ik had geschreven, opening column, dat het raar was om te bedenken dat iedereen waarschijnlijk talloze bijnamen heeft. Zonder het te weten, hè.

Dat is zeker raar, ja. En een uitstekend begin van een column. Onbegrijpelijk dat ik er niet op voortborduurde, maar een U-bocht maakte. Moet je durven, uurtje voor de deadline. Beginnende columnisten zou ik het ten zeerste afraden.

Oké, bijnamen waarvan je niks weet. Sinds de Oekraïne blijft het onderwerp een beetje liggen, ik lees er zelden iets over. Misschien hebben de grote schrijvers erover bericht in een van de duizenden ongelezen klassiekers die ik op voorraad heb. Kan. Maar daar kom ik voorlopig niet achter, natuurlijk. Daar moet ik 263 voor worden, zonder alzheimer. Daarom steek ik maar meteen van wal, geen tijd te verliezen. Gewoon met de deur in huis vallen, is het devies, en meteen een tip voor mensen die thuis, in huiselijke kring, een column willen schrijven. Begin gewoon, als het kan in media res. Dus ergens halverwege je kletskoek. Vermijd inleidende beschietingen. Hebben ontbijtende lezers geen tijd voor, als ze naar hun werk moeten en de kinderen brullend over de vloer rollen.

Goed, toen ik bij UT-Nieuws werkte, op de campus in Twente, hadden we een rector magnificus die er een woordvoerder op na hield, een soort spindokter, die weer een eigen assistentje had, een klein, iel minispindoktertje dat we de Teek noemden. Z’n baas, de woordvoerder zelf dus, was een zwaarlijvige, grote man met een onderkin. Die noemden we de Pelikaan. Van Bert, mijn ouwe chef, moesten we altijd paling voor hem meenemen, voor in z’n ‘zak’.

Een teek en een pelikaan, een onwaarschijnlijk duo in de dierenwereld, maar op de campus was het zelfs een ongeliefd duo, omdat ze zo hardnekkig rond de rector hingen, in de bestuursvleugel, en in feite clandestien, want elders op het terrein was een grote, peperdure voorlichtingsafdeling gevestigd, zo zestig medewerkers groot, die met lede ogen aanzagen hoe de Pelikaan en de Teek ‘tussen de linies’ opereerden.

Welnu, ik moest een keer naar dat voorlichtingsgebouw, iets navragen, cijfertjes, grafiekjes, zoiets, en toen hadden ze het daar over ene Pavarotti en ene Slis, dat ze alles verklootten, waarmee ze, had ik al snel door, de Pelikaan en de Teek bedoelden! En inderdaad zeg, de Teek sliste. Maar hij zoog zich ook vast in je balzak, als je even niet oplette. Nee, de Teek vond ik beter. Niettemin begon het me te duizelen, lezer. Kentheoretisch, hè. En ook een beetje ontologisch.

Want kijk, twee keer per week sjokten de Teek alias Slis en de Pelikaan/Pavarotti naar het campusbad, wat een hilarische aanblik bood, de hele campus zag ze lopen, en de vraag die mij prangde was hoe ze achter al die kantoorraampjes genoemd werden. De Soes en de augurk? Bassie en Obelix? Bloeb en die ene? Allemaal mogelijk. En hoe werd ik zelf eigenlijk genoemd? Ik kwam op wel vijftig plekken, vervelende vraagjes stellen. Dat was solliciteren naar bijnamen!

Jet verzint een paar mogelijke – niet leuk. Ze wil ook dat ik iets schrijf over de bijnamen die we voor de buurt gebruiken. Maar dat vind ik lullig. Hoezo, zegt ze, ze hebben ook bijnamen voor ons, hoor.

‘Godverdomme, daar zeg je wat. Misschien volgende week.’