De Tante Jo was gekraakt – hoe wooncrisis wil je het hebben?

Omdat ons oude, dappere bootje Tante Jo II kapot was gegaan tijdens een tocht door de stad, hadden we haar achtergelaten aan een vreemde kade. Niet slim, meteen straf: toen we twee weken later de kap openritsten, zagen we een dekbed, kleren, zakken vol voedselresten, lege wietzakjes, peuken en een kaars. De Tante Jo was gekraakt.

Je kunt in zo’n geval woedend ‘die klotejunks’ vervloeken, zoals ik deed, maar je kunt beter zijn als mijn geliefde, die met haar beste Sherlock Holmes-blik de boedel begon te inspecteren. Uit de aanwezigheid van wattenstaafjes, Venus-scheermesjes en een flesje parfum leidde ze af dat de bewoner een vrouw was, die zichzelf onder barre omstandigheden toch soigneerde. Het wekkertje suggereerde een maatschappelijk leven. Niks ‘junk’, Tante Jo had onderdak geboden aan een slachtoffer van de wooncrisis. Was dat niet mooi?

‘Nergens poep?’, informeerde daarna de sleepbootkapitein die ons weg kwam slepen. En nee, dat ook al niet. Wat een mazzelaars waren we eigenlijk!