De Surinaamse vicepresident had een droom – zijn buikje stond in de weg

De vicepresident van Suriname heeft zichzelf opgesteld in een serieuze wedstrijd in de CONCACAF-league. Het gebeurde in het Ronnie Brunswijkstadion, wat grappig is, want laat die vicepresident nou ook zo heten. Voetbalclub Inter Moengotapoe is Brunswijks eigendom. De 60-jarige had zin in een potje. Helaas werd het 0-6 voor de Hondurese bezoekers.

Hoongelach alom, véél harder dan wanneer de superrijken weer eens wat miljoenen verspillen om astronautje te kunnen spelen. Maar als vijftiger die zichzelf nog steeds regelmatig in slaap wiegt met fantasieën over een verbazingwekkende invalbeurt (‘Ja! Wéér Donkers, met de hák! Wat gebeurt hier allemaal?!’) kon ik me makkelijk in Brunswijk verplaatsen. Zijn zoon stond ook in de basis. De droom van een winnende assist op diens ‘pannetje’ moet bezit van hem hebben genomen.

Tussen droom en daad stond een buikje in de weg, en trage benen. De les lijkt me duidelijk: koop geen club, bouw geen raket, maar kruip lekker in bed, waar je altijd wint.