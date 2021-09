De stilte van Doutzen Kroes en het nieuwe album van Kanye West

Elke vrijdag belicht Aaf Brandt Corstius twee opmerkelijke celebritynieuwtjes. Vandaag: Doutzen Kroes en Kanye West.

Stil

Sommige sterrennieuwtjes zijn eerder langslepende kwesties, waar de sterrenkijker evengoed alert op moet blijven: is de boel nog statisch, zijn er details die op verandering duiden?

We hebben het uiteraard over het Instagramaccount van Doutzen Kroes, dat sinds bijna een half jaar volledig stilligt. Haar laatste bericht ging over de vrouwenbeweging Moederhart, die streed tegen de coronamaatregelen (‘Onze kinderen, onze keuze’). Daar kreeg Kroes hartjes op, maar ook haat, sindsdien post ze niks meer.

Kroes was altijd een fanatiek instagrammer. Foto’s van haarzelf zijn, feitelijk, haar levenswerk. Heel af en toe was er een If women ruled the world-bericht. Niks aan het handje. Maar er kwam in de loop der tijd iets bij: de anticoronamaatregelenmening.

Een jaar geleden begon Doutzen ermee, met de existentiële mededeling (in het Engels): ‘Ik ben een tijdje stil geweest, ik probeer alles te begrijpen en ik kan het niet! Er zijn zo veel vragen. En het begint voor mij met vragen. Het kan dat je dit leest en denkt: wat voor vragen, ik heb geen vragen en wat bedoel je met alles begrijpen?’

Na deze monoloog kwam Doutzen met haar antwoorden: mensen die de maatregelen volgden waren schapen, je moest wakker worden en ze was voor Moederhart.

Sindsdien: stilte.

Ooit zal Kroes weer verschijnen aan het Instafirmament. Maar misschien heeft ze besloten dat je in coronadiscussies beter kunt zwijgen. En dat is, van alle conclusies die je uit de pandemie kunt trekken, misschien wel de verstandigste.

Vulling

Kanye West Beeld AP

Sommigen mensen houden nooit hun mond en een van die mensen is Kanye West. Hij dropte, ja, uw sterrenkijker is bij de tijd, deze week zijn nieuwe album Donda, genoemd naar zijn moeder. Of eigenlijk dropte zijn platenmaatschappij Universal de plaat, zonder overleg, want West was de lancering al sinds juli 2020 aan het uitstellen. West woedend, uiteraard.

Donda was misschien in de fase van kill your darlings, want hij omvat 27 numers: bijna twee uur muziek. Het begint met een vrouwenstem die zestig keer ‘Donda’ zegt. Zoals gebruikelijk met Messias-achtige artiesten was de ene helft van de wereld verrukt over het album, en de andere helft vond het vreselijk. (NME: ‘Veel vulling’. Het Parool: ‘Nét twintig nummers te veel’).

Elk schandaal oprakelen dat dit album met zich meebracht, is niet te doen, dus we beperken ons er tot twee. Kim Kardashian, met wie West in scheiding ligt, promootte Donda door er in een filmpje op Instagram naar te luisteren, maar volgers zagen dat zij daarbij het geluid op stil had staan.

De cover zorgde ook voor gedoe: aanvankelijk zou Donda misschien een kunstwerk van Louise Bourgeois als omslagbeeld krijgen, daarna was er sprake van de in formaldehyde ondergedompelde witte duif van Damien Hirst, maar het werd uiteindelijk een zwart vierkant.

Het best op mute te beluisteren en met een zwart vierkant als coverbeeld: het begint de hoge kunst nu toch wel heel erg te benaderen.