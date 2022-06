De sportieve journalist die een vurige wens had om de vaste verslaggever van FC Utrecht te worden

Jan van Dam. Beeld rv

Bij het Algemeen Dagblad waren ze ervan overtuigd dat Magere Hein nog wel even geduld zou hebben met Jan van Dam. Zo jong, zo gezond en zo collegiaal ook – als dat een argument mocht zijn. Maar op 27 april kwam een einde aan een leven dat nog maar net in volle bloei stond.

‘Botte pech’, zegt Harry van Dam over deze willekeur van de dood. Zijn zoon had in maart corona gehad, in die fase van de pandemie bepaald geen zorgwekkende ziekte. Maar Jan bleef last houden van buik en rug. De huisarts weet dat aanvankelijk aan corona, maar de internist vond de echte oorzaak. Op 6 april werd uitgezaaide maagkanker geconstateerd, drie weken later trad de dood al in.

De familie Van Dam

Jan van Dam stamde uit een journalistiek geslacht. Oom Kees is verslaggever van het NOS Journaal. Vader Harry heeft een lange staat van dienst bij het Utrechts Nieuwsblad, diverse omroepen en als communicatieadviseur. Toen hij dat laatste beroep uitoefende in dienst van FC Utrecht dribbelde kleine Jan graag rond in de catacomben. Liefde voor voetbal en interesse in het grote nieuws gingen al vroeg samen.

Moeder Loes Claerhoudt had een heel andere achtergrond, maar ontpopte zich als fijnzinnig columnist in de lokale krant toen ze werd getroffen door ALS. Ze hield de lezers op de hoogte van de ziekte die haar langzaam maar zeker sloopte en in 2015 fataal werd.

Jan was bijna 8 jaar oud toen de eerste symptomen van zijn moeders ziekte zich openbaarden, en werd in zekere zin ook patiënt. Bij hem uitte zich dat in mentale problemen. Jan voelde zich al gauw tekortgedaan. ‘Een basaal gevoel van onveiligheid’, zegt Harry van Dam daarover. Met professionele hulp wist hij zijn zoon door die moeilijke periode heen te loodsen.

Journalistiek talent

Toen Jan van Dam zijn leven eindelijk op de rails had, kwamen zijn journalistieke talenten tot uitdrukking. Aanvankelijk werkte hij als freelancer voor de sportredactie van de Utrechtse editie van het Algemeen Dagblad. Maar de laatste periode deed Jan ook eindredactie op de centrale vestiging in Rotterdam. Leergierig en talentvol, aldus plaatsvervangend chef Martijn van Beeten van AD Sportwereld.

Maar Jans grote wens was de vaste verslaggever van FC Utrecht te worden. Zowel chef als vader zag dat ook vast en zeker gebeuren. De liefde voor de club was hem niet alleen met de paplepel ingegoten, hij voetbalde zelf ook op behoorlijk niveau. Maar de eerder gesignaleerde problematiek stond hem daarbij eveneens in de weg.

Was Jan van Dam niet te veel supporter voor een kritische blik op FC Utrecht? Als bewijs van het tegendeel roept Harry van Dam een hard oordeel over het aankoopbeleid in herinnering. Ook Van Beeten las dat niet terug in de artikelen die Van Dam al schreef over FC Utrecht. ‘Hij had die omslag al lang gemaakt.’

Begrafenis

Zover kwam het dus niet. Jans leven, waarin inmiddels ook ruimte was gekomen voor een hechte relatie met collega Lisa Ruigrok, liep voorgoed uit de rails. Van de laatste gesprekken met zijn zoon herinnert Harry van Dam zich de verlangens die altijd onvervuld zouden blijven: de eerste auto, het eerste huis, de kinderen met wie Jan zichzelf al naar school zag lopen.

Op zijn begrafenis was een grote delegatie van FC Utrecht aanwezig, alsook Leo van Veen en Marco Cabo, Utrechtse voetbalhelden van weleer. Komende dinsdag, 21 juni, zou Jan van Dam 31 jaar zijn geworden. Harry van Dam: ‘En dat gaan we beslist vieren.’