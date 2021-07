De snor maakt alles duidelijk: Thierry Baudet is de polderversie van Tom Selleck in Magnum, P.I.

Veel wordt duidelijk nu Thierry Baudet zich een snor heeft aangemeten en regelmatig een petje draagt. Hij is de polderversie van Tom Selleck in Magnum, P.I., die óók altijd zijn licht liet schijnen op duistere zaakjes. De nieuwe look verklaart ook zijn innige relatie met Theo Hiddema: precies zo’n gereserveerd heertje als Magnums sidekick Higgins in de serie was.

Veel wordt weer onduidelijk als Baudet spreekt. Hield hij een jaar geleden nog betogen waar je het tenminste mee oneens kon zijn, tegenwoordig valt er geen touw aan vast te knopen. Tegen de boeren, in de Kamer, op zijn eigen kanaal: wat beweert hij? Waar wil hij heen?

Misschien redeneert Baudet dat zijn kiezers geen onderscheid meer maken tussen denken buiten de gebaande paden en helemaal van het padje zijn. Maar wat als we gewoon zien gebeuren hoe hij zijn verstand verliest? Dan is dat geraaskal opeens tragisch om naar te kijken. Behalve die snor dan, die staat hem magnifiek.